真实的自己. June. 19, 2024 08:01. . “我做得还不够好。”—凯尔西•曼导演的《头脑特工队2》 不安（焦虑）不仅仅是一种消极的感情。它还能起到预测今后将要发生的事情，并做好应对准备的作用。羡慕的感情也一样。因为可以找出自己的不足，引导自己走向更加成熟的我。但问题是这些感情过度的时候。过度焦虑会蚕食那个人的灵魂，过度羡慕也会导致自我贬低。迪士尼-皮克斯的最新动画力作《头脑特工队2》就是讲述这种焦虑和羡慕等感情引发的事件的作品。 影片以迎来青春期的莱莉的感情控制总部发生的变化开始。焦虑、羡慕、无聊、慌张（对应角色焦焦、慕慕、尬尬和丧丧）等新的感情角色登场，他们赶走包括喜悦（对应角色乐乐）在内的现有感情后掌握了总部。新登场角色的领导焦焦很好地表现了进入青春期的青少年们的焦虑感。焦虑将觉得“我是一个好人”的莱莉的自我送到了很远的地方，取而代之的是树立了“我做得还不够好”的新自我。无论做什么都感到不足的自卑感让莱莉做出过度的行动，最终导致暴走，莱莉因此不断反复地说“我做得还不够好”。 这个故事讲述的是一位名叫莱莉的青春期少女的感情中发生的事件，但某些地方看起里似乎与我们韩国人的样子重叠在一起。为了好好生活，像生存竞争一样努力，实现了压缩成长，但是仍然在这种惯性中激烈生活的我们的样子就是这样的。当然，努力生活并不是坏事，但是不习惯接受真实的自己和自足的事情是事实。现在比起被焦虑和羡慕所笼罩，更需要将那些感情都原封不动地接受为自己的更加成熟的生活态度。

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