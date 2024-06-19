47年来一直被视为“奢侈品”的汽车……应换掉陈旧的税制. June. 19, 2024 08:00. . 像最近热烈讨论的调整继承税一样，呼吁修改未能跟上经济发展和收入、资产价格上涨等变化的不合理税制的声音越来越高。今年税法修订案发表在即，政府通过现场座谈会等接受修改建议，结果收到了有史以来最多的1422件。这意味着国民对搁置数十年的旧税制非常不满。 最具代表性的是购买汽车时添加汽车价格5%的个别消费税。个别消费税是1977年为了抑制宝石、高级毛皮等奢侈品的盲目消费而以特别消费税的名义实行的。当时只有1%的国民拥有汽车。目前，每2名国民中就有1人拥有汽车，早已成为必需品，但由于税收比重较大，47年来一直没有消失。这与电视、冰箱、空调等很早就被排除在个别消费税对象之外形成鲜明对比。 每月从劳动者工资中扣缴的劳动所得税也是如此。只是划分了课税标准区间，变得更加复杂，适用24%税率的上限8800万韩元在2010年以后一直没有改变。随着物价上涨，实际工资原地踏步或减少，也会仅因名义工资上涨而税负急剧增加，针对这一结构，因此不断有人批评说，这是对中产阶层的“悄然增税”。 利息、分红等金融收入每年超过2000万韩元时征收的金融收入综合课税标准也连续11年没有改变。存款、股票投资与日俱增，但课税标准却毫不动摇，因此，金融消费税对象每年都在剧增。对证券交易税、综合房地产税等按一定比率征收的农渔村特别税也在1994年乌拉圭回合谈判达成妥协后，以提高农渔业竞争力为宗旨临时实行，但30年来一直延续着命脉。 不符合时代变化的旧税法已经超越了国民不满，正在引发各种副作用。由于政府作为民生对策滥发下调个别消费税的措施，因此税率高时推迟购买车辆的消费悬崖反复出现。由于股利收入被合算为高税率的金融消费税，因此成为股市低评价的因素。缴纳国民本无需缴纳的税金或负担超过合理水平的税金是不正当的事情。瑞士国际管理发展学院在今年的国家竞争力评价中，将韩国的税收政策排名下调8个名次，也与此不无关系。现在应该尽快对脱离现实的旧税制进行根本性的手术。

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