教皇利奥十四世预计将入住历代教皇住所—使徒宫

新任教皇利奥十四世（原名罗伯特•弗朗西斯•普雷沃斯特）预计将入住历代教皇的住所—梵蒂冈的使徒宫教皇公寓，这与前教皇方济各不同。据意大利日报《Corriere della Sera》报道，使徒宫教皇公寓的部分房间和浴室目前正在维修中。根据施工速度，预计教皇将在大约一个月后入住。使徒宫位于梵蒂冈圣彼得大教堂的右侧，是一座大型宫殿，传统上是教皇的住所。教皇的正式办公室和住所等私人空间位于三层。历代教皇每周日都会打开办公室的窗户，为聚集在圣彼得广场上的信徒主持《三钟经》。据悉，利奥十四世选择教皇公寓是为了确保正式活动的空间和保护个人隐私。与利奥十四世不同，方济各教皇在任期间一直住在圣玛尔塔之家的一间普通客房，直到他去世。因此，圣玛尔塔之家的整个二层被改造成教皇、助手、医务人员和安保人员的空间。然而，由于空间开放，安保和个人隐私保护存在困难，据信多位枢机主教建议利奥十四世搬入教皇公寓。如果利奥十四世搬入使徒宫，为方济各教皇改造的圣玛尔塔之家将恢复原状，作为访问梵蒂冈的神职人员或参加秘密会议的枢机主教的临时住所。自当选教皇以来，利奥十四世强调要延续方济各教皇的进步传统，但在形式上似乎正在回归传统。据外媒分析，他在服装等方面遵循传统，展示了保守派天主教徒也会欢迎的姿态。李鎭求 sys1201@donga.com