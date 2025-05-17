韩国大选候选人异口同声：尽快启动韩美贸易谈判

共同民主党总统候选人李在明、国民力量候选人金文洙和改革新党候选人李俊锡三位大选候选人在接受媒体采访时，均表达了应尽快启动韩美贸易问题协商的立场。李在明候选人于16日在接受本报采访时强调，如果他上台，将尽快启动韩美协商。他表示：“我认为应该在尽可能早的时间内启动韩美之间的协商”。李在明进一步阐述，他将“基于同盟精神，就包括关税协商在内的主要问题进行紧密协商，寻求能够带来互惠互利的解决方案。”金文洙候选人表示：“目前实务谈判正在进行中，因此，从就职之日起，我将展开迅速的首脑外交强化等全面贸易外交，以解决关税问题。”李俊锡候选人表示则强调：“新政府的首要任务似乎是与美国的关税谈判。由于互惠关税延期的期限是7月8日，因此，6月份应该准备好韩美谈判的基本框架”关于与美国总统唐纳德•特朗普的“自上而下”式谈判，候选人们的态度有所不同。李在明候选人表示：“我将选择能够确认韩美之间已经讨论的关税协商程序和内容，并能够最大化我国利益的协商方式，与美国协商。”相反，金文洙候选人则表示，“韩美关税协商已经同时进行了高级别会谈和实务谈判，最终需要总统的批准。按照惯例，先在实务层面协调问题，然后在‘最高级别’进行谈判是自然的。”这意味着，他将延续现政府进行的高级别实务会谈，然后通过首脑外交达成协议。李俊锡候选人表示，“总统就任后，立即有G7（主要七国）首脑会议和北约（北大西洋公约组织）首脑会议预定举行。作为韩国首位美国大学出身的总统，我将与美国首脑特朗普进行自上而下的重大外交。”李胜宇记者 suwoong2@donga.com