美国贸易代表与韩国造船企业高层会晤：探讨美造船业重建合作

访韩的美国贸易代表办公室（USTR）代表贾米森•格里尔与韩国造船业界相关人员进行了会晤，就美国造船业重建、供应链重组以及技术合作等议题进行了深入探讨。此访旨在加强美韩在造船领域的合作，共同应对中国在全球造船市场上的主导地位。据16日HD现代和韩华海洋的消息，格里尔代表于当天在济州岛分别会见HD现代的首席副会长郑基善和韩华海洋的金希澈代表，讨论了美国造船业供应链重组等议题。HD现代郑首席副会长在与格里尔代表的会晤中，重点介绍了HD现代与美国防务造船企业亨廷顿-英戈尔斯工业公司（HII）的合作案例。双方于2025年4月签署了谅解备忘录（MOU），旨在提升船舶生产效率并加强先进造船技术的合作。双方还就美国港口起重机市场由中国企业独占的问题进行了讨论。全球港口起重机市场约为600亿美元，其中中国上海振华重工（ZPMC）占据了约70%的市场份额。而韩国企业HD现代三湖的市场份额仅为3.6%，但其技术水平被公认为世界顶级。对此，郑首席副会长表示：“HD现代高度评价美国造船业重建的意愿和努力，如有需要，我们愿意积极参与其中。”在与韩华海洋代表的会晤中，双方讨论了美国造船业竞争力提升的方案。韩华海洋计划将其在庆南巨济事业场运营的智能生产系统移植到去年12月收购的美国菲尔造船厂。金代表表示：“韩华海洋希望成为美国造船业复兴的战略伙伴，不仅进行技术转让和生产基础设施建设，还将共同实现美国造船业的重新崛起。”金炯民记者 kalssam35@donga.com