在野党同时发动“2特检+4国调”攻势. June. 15, 2024 08:43. by 金智贤记者、申娜莉记者 jhk85@donga.com、journari@donga.com. 共同民主党14日表示：“一定要在17日召开全体会议，完成尚未选出常任委员长的其余7个常任委员会的组建。”意思是说，一定要完成前一天国会议长禹元植要求朝野达成协议而推迟了一次的国会机构组建。对此，国民力量党反驳道：“只有法制司法委员会、运营委员会等共同民主党单独选出委员长的11个常任委员会回到原点，才能重新进行协商。”国民力量党院内代表秋庆镐当天向共同民主党院内代表朴赞大提议，以组建国会机构谈判为主题在国民面前进行公开讨论，但朴赞大没有给出正式答复。有人担心，朝野政党连续5天没有出口的“跛行国会”可能会长期化。 朴赞大当天在最高委员会议上表示：“国会议长现在应该做出决断。请求下周一（17日）一定要召开全体会议，完成7个常任委员会的组建。”共同民主党还正式打出瞄准尹锡悦政府的“2特检+4国调”的牌，展开了猛烈的攻势。共同民主党计划在《蔡上等兵特检法》和《金建希特检法》两个特检之外，同时推进“蔡上等兵死亡事件”“首尔-杨平高速公路特惠疑惑”“东海深海油田开发”“掌握广播电视”等4项国政调查。 当天，共同民主党继续推行第四天“常任委员会独行”。法司委在当天的全体会议上将《蔡上等兵特检法》提交给了由郑清来委员长裁量分配的小委员会。科学技术情报广播通信委员会也由在野党单独召开全体会议，提交了前一天共同民主党作为党论采纳的广播电视相关法案。 国民力量党当天继续抵制常任委员会，在场外延续议员全体会议和特委，并要求“全面取消国会机构组建”。秋庆镐在当天上午召开的议员全体会议结束发言中要求：“恢复议会政治原状应该从全面废除错误的国会机构组建开始。希望共同民主党至少能把法司委、运营委、科防委回到原点进行协商。”对于是否接受其余7个常任委员长，国民力量党当天也没有得出结论，表示“将在进一步收集议员们的意见后再做决定”。

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