金正恩和普京近日将在平壤会面……韩中将在首尔举行外交安保对话. June. 14, 2024 08:03. by 申镇宇记者、申圭镇记者、李相宪记者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com、dapater@donga.com. 俄罗斯总统普京很有可能于18日和19日对平壤进行为期两天的访问，韩中当局正在就18日在首尔举行外交安保对话进行最终协调。同一天，中韩和朝俄将在汉城和平壤分别会面。这是普京时隔24年访朝，韩中时隔9年举行外交安保对话。 总统室高层相关人士12日在会见记者时表示：“普京总统将在几天内访问朝鲜，韩中将举行外交安保战略对话。”韩国政府破例公开了外国首脑访朝的事实，同时提及韩中外交安保对话，其背景也备受关注。 据分析，这是因为韩国政府认为，普京访朝等朝俄关系进一步密切，在韩中合作氛围中朝中关系最近多少有些不顺的因素也起到了作用。朝鲜国务委员长金正恩认为，普京的访朝有可能成为引起中国关注的筹码。对此，韩国政府在牵制密切的朝俄关系的同时，积极强调改善韩中关系的气流。 据悉，随着最近与中国的关系变得冷淡，朝鲜加快了普京的访朝步伐。韩国政府一名高层消息人士表示：“在朝鲜看来，同时失去核心盟友中俄而被孤立的情况是最坏的情况，所以想尽快见面。”朝鲜认为，一旦乌克兰战争结束，武器进口需求减少，俄罗斯随时都有可能变得冷淡，因此要邀请普京总统尽快访问朝鲜。

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