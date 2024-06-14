美联储暗示今年将只下调一次基准利率. June. 14, 2024 08:04. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国中央银行联邦储备系统（Fed•美联储）12日（当地时间）冻结了基准利率，暗示到年末为止将下调一次利率。虽然欧洲和加拿大通过下调利率开始“转轴”（政策转换），但美国9月份下调利率的可能性降低，将重点放在了维持高利率上。 美联储当天召开联邦公开市场委员会（FOMC）例行会议表示：“连续7次冻结利率，将美国基准利率维持在5.25~5.50%。”年末利率中间值为5.1%（5.0~5.25%），比现在的利率低0.25个百分点。当天上午公布的5月消费者物价指数（CPI）上涨率为3.3%，低于市场预测值（3.4%）等，出现了物价上涨率放缓的信号，但美联储从现有的3次下调改为1次下调，反而缩小了下调预期幅度。 美联储主席杰罗姆•鲍威尔在当天的记者招待会上表示：“CPI指标在通货膨胀放缓方面取得了进展，但不能因为出现一次好的指标而立即行动。”但是他补充说“也有可能”两次下调，并没有完全排除9月份下调的可能性。据芝加哥商品交易所FedWatch透露，美国基准利率期货投资者在当天上午CPI发表后，预测9月份下调的可能性约为70%，但在鲍威尔记者会后下调至60%。美联储连续冻结标准利率，与韩国的利率差距最多维持在2.0%。

한국어