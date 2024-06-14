纳达尔和阿尔卡拉斯的“梦幻双打组合”将出战巴黎奥运会. June. 14, 2024 08:04. by 任寶美 bom@donga.com. 拉斐尔•纳达尔（38岁）将回到给自己带来“红土球场皇帝”绰号的法国巴黎罗兰加洛斯。在该体育场举行的法国网球公开赛今年男子单打冠军卡洛斯•阿尔卡拉斯（21岁）将担任他的“护卫武士”。西班牙皇家网球协会12日（当地时间）表示，纳达尔和阿尔卡拉斯将作为本国男子双打组合出战在罗兰加洛斯举行的巴黎奥运会网球比赛。 纳达尔是拥有134年历史的法国网球公开赛最多（14次）冠军记录保持者。罗兰加洛斯还矗立着纳达尔的铜像。近两年一直饱受伤病困扰的纳达尔在今年法国公开赛首轮被淘汰后表示，“在巴黎奥运会时想重返赛场的目标成为另一个动机。这个机会真的想好好准备。” 到目前为止，纳达尔已经参加了3届奥运会，获得了2枚金牌。2008年北京奥运会时，他摘得了男单金牌，2016年里约热内卢奥运会时，他与马克•洛佩斯（42岁•退役）一起获得了男双冠军。纳达尔夺得金牌的两届奥运会都是在硬地球场进行的网球比赛。 在2002年美国网球公开赛（硬地）、去年温布尔登网球公开赛（草地）、今年法国网球公开赛（红土）上夺冠的阿尔卡拉斯此次是个人首次参加奥运会。阿尔卡拉斯将在下月1日开幕的温布尔登网球公开赛上争取卫冕，然后从同月27日开始返回举行奥运会网球比赛的巴黎。阿尔卡拉斯被认为是本届奥运会男单金牌的有力争夺者。1908年伦敦奥运会当时亚瑟•戈尔（1868~1928年）是最后一个在奥运会网球比赛中获得男子单打和双打双冠王的运动员。

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