例外的西海岸圈地震……要重新绘制'断层地图'. June. 13, 2024 08:15. by 李珍暎 ecolee@donga.com. 昨天上午8时26分许，全罗北道扶安郡西南方向4公里处发生4.8级地震。这是今年在韩半岛和周边海域发生的32次地震中规模最大的一次，也是湖南地区发生的最强地震。以震中扶安为中心的全北地区接连发生了建筑物墙壁裂开、天花板建筑物掉落的灾害，包括首尔、釜山、江原在内的全国共接到了300多件“感到晃动”的举报。此后，大大小小的余震至少持续了15次。所幸没有人员伤亡，附近的全罗南道灵光郡韩光核电站也正常运转。 此次地震发生在被认为是地震安全地带的韩半岛相对来说也较少地震的西海岸圈，这一点非常罕见。自2011年以来，韩国国内共发生了8次4.0级以上的地震，但在西部内陆发生地震尚属首次。西海岸一带曾发生过比这更大的地震，但因为发生在远离内陆的海域，没有造成损失。更何况，此次地震是内陆发生的地震中继2017年庆尚北道浦项地震后最大规模的地震。现在，韩半岛全境随时都会发生不可忽视的地震。 地震通常由地壳变动造成断层运动而引起，但此次扶安地震究竟发生在哪个断层尚不清楚。据说，由于相关地区的断层信息不足，准确的调查需要时间。政府在2016年庆尚北道庆州和2017年浦项地震造成巨大损失后，立即开始了韩半岛断层研究，但在首都圈和东海岸圈地区优先，湖南地区尚未着手调查。人们认为，该地区强震少见，而且与东海岸不同，西海岸水深较浅，由地震海啸带来的危险相对较小。不知道断层在哪里、有多少个，令人担心如何预测和应对地震。 据专家介绍，西海岸圈并非没有发生地震。只是因为发生周期长，所以不记得而已。一旦发生地震，此前积累力量的周边断层会受到刺激，有可能发生更大的地震。据分析，最近10多年间以庆州地区为中心频繁发生强震，这是因为2011年东日本大地震激活了韩半岛的断层。要抓紧绘制断层地图。台湾在今年4月的7.2级大地震中也没有受到太大损失，生动地证明了防范地震的重要性。

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