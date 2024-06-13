H超市改变美国人饭桌，在K拉面综合征中引领食品流行. June. 13, 2024 08:16. by 李智允记者、宋镇浩记者 asap@donga.com、jino@donga.com. “H超市改变了美国人的饭桌。” 去年辛拉面在美国的销量超过5亿包，美国《纽约时报》当地时间11日指出，“K拉面综合征”的产房是韩裔流通企业“H超市”。在韩国食品进入美国主流市场的过程中，在全美拥有店铺的H超市起到了导流水的作用。《纽约时报》当天报道说：“不要把H超市称作‘异国食品店’。美国人的饮食习惯和美国流通业界正在动摇。” H超市是从庆尚北道醴泉出身的权重甲会长1982年在纽约皇后区开设的260平方米大小的食品店起步的。目前在美国全境拥有96家店铺，成为企业价值20亿美元（约2.7万亿韩元）的综合流通企业。 在此期间，美国亚裔人口大幅增加，为H超市的成长做出了贡献。1980年亚裔人口比重仅为美国总人口的1.5%（约350万人），但到2020年剧增到7.2%（约2400万人）。 也有很多非亚裔客人。H超市会长布莱恩·权（音）表示：“最近每3名顾客中就有1名是非亚裔。”分析认为，这受到了韩国饮食内容在抖音、YouTube等社交媒体上大为流行的影响。《纽约时报》报道说：“现在大学宿舍、拉丁裔酒吧，（亚裔人口较少的）中部沃尔玛如果没有方便面，就很奇怪。” 有分析认为，考虑到目前H超市等韩人超市的占有率还不到1%，这是相当大的成果。虽然占比较低，但已经成为引领趋势的企业。农心相关人士解释说：“方便面首先入驻美国亚裔超市，还被主流流通企业看中。”著名零售企业“全食超市”的前副总裁埃罗尔·施怀泽评价说，亚裔超市处于流行的最尖端。 目前，沃尔玛、开市客等美国代表性流通企业可以轻易找到韩国拉面。农心在2018年开始向沃尔玛供货时销售额为2.25亿美元，到2022年增至4.9亿美元（约6750亿韩元），翻了一番以上。三养食品也借助“火鸡面”等人气，第一季度（1月-3月）总销售额的70%以上来自海外。

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