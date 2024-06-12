韩国在UIPM世界锦标赛男女接力赛上首次双双夺冠. June. 12, 2024 08:25. by 金培中 wanted@donga.com. 韩国在国际现代五项联盟（UIPM）世界锦标赛男女接力赛上首次双双夺冠。 10日，在中国郑州举行的UIPM 2024世锦赛男子接力赛上，韩国的全雄泰（29岁•光州广域市厅）和徐昌完（27岁•国军体育部队）以击剑、游泳、马术、跑射联项（射击+田径）合计1466分的成绩击败乌克兰（1442分•第2位）和法国（1427分•第3位）登上了冠军宝座。韩国继2022年的全雄泰-郑镇和（35岁）之后，时隔2年再次在世锦赛男子接力赛上夺冠。 在金善宇（28岁•京畿道厅）和成胜珉（21岁•韩国体育大学）参加的女子接力赛上，韩国以1321分的总成绩超过埃及（1282分•第2位）和危地马拉（1271分•第3位），获得了历史上第一枚金牌。此前韩国在女子接力赛中的最好成绩是2019年、2022年获得的铜牌。 全雄泰说：“在男子接力赛上取得好成绩非常高兴，也祝贺女子队夺冠。”金善宇说：“在世锦赛上获得女子首枚金牌，感到非常高兴。希望在个人赛中也能和队友们一起进入决赛。”本次大赛将持续到15日，男女个人赛将在最后一天16日举行混合接力赛。 在7月开幕的巴黎奥运会现代五项上，只举行男女个人赛。但是韩国在距离奥运会还有40多天的时候举行的大会接力赛上男女双双夺冠，在奥运会个人赛上也表现出了同时获奖的可能性。在2021年东京奥运会当时举行的男子个人赛中，全雄泰为韩国获得了历史上第一枚奖牌（铜）。男子代表队在本次大赛击剑比赛中获得了全体第一名，在游泳（第2名）、马术（第3名）、跑射联项（第2名）中没有掉出第3名，表现出了均衡的实力。女子代表队在游泳和跑射联项上也分别获得了第一名，在击剑和马术项目上也分别获得了第二名。

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