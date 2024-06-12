南下！多名朝鲜军人越过三八线. June. 12, 2024 08:25. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国军方11日晚些时候公开了20~30多名朝鲜军人9日中午12时30分左右侵犯中部战线军事分界线（MDL），在韩国军队的警告射击下立即退回的事实。9日是朝鲜从前一天晚上开始发动第三次“垃圾气球”恐怖袭击后，韩国军方从下午5时起时隔6年再次对朝鲜重启扩音器的日子。这是朝鲜军队时隔9年再次越过军事分界线。 据韩国联合参谋本部11日透露，朝鲜军队当天在京畿道涟川和江原道铁原一带的非军事区（DMZ）侵犯军事分界线，受到韩国军队的警告广播和警告射击后退回。联合参谋本部称，虽然大部分人都携带了铁锹和镐头，但其中还包括手持步枪的警卫兵。据悉，他们越过军事分界线50米左右后，被韩国军队最前方的监视哨所（GP）捕捉到。 军方认为，“部分朝鲜军人‘单纯侵犯’了军事分界线，”迷路后越界。联合参谋本部宣传室室长李成俊（音）在通气会上表示：“从我方警告射击后立即退回的情况来看，可以认为并无侵犯军事分界线的意图。” 但也有人指出，在发起敏感挑衅之前，朝鲜可能是为了试探韩国的应对态势而故意进行的“预备挑衅”，但韩国军方却努力缩小了挑衅的意义。2015年8月木盒地雷挑衅当时，也是20多天前10多名朝鲜军人越过军事分界线。另外，军方在两天后才公开此次越界事实，有人批评说，这是忽视了事件的重大性。

한국어