乌克兰战争长期化，能量饮料火爆. June. 10, 2024 08:11. by 洪禎秀 hong@donga.com. 据美国《纽约时报》8日报道，乌克兰在与俄罗斯的战争中苦苦挣扎，乌克兰军人为了坚持在长达1000公里的战线上，正在依靠“能量饮料”。能量饮料是指含有大量咖啡因和牛磺酸，有助于提高集中力，消除疲劳的饮料。 《纽约时报》报道说：“冒着生命危险前往战壕的士兵们，只要是为了能量饮料，就会放弃咖啡、可乐甚至水。”一名军人说：“在三天三夜没有好好吃饭、好好睡觉的状态下，如果背负40公斤装备、全副武装步行几公里，除了能量饮料之外别无他法。”因为这样的价值，对于最前线的军人来说，能量饮量也被认为是物物交换的“货币”。 “红牛”和“怪兽”等是世界上著名的能量饮料品牌，但在乌克兰，本国产品“沃利亚”（音）等也销售火爆。乌克兰语中意为“意志”的“沃利亚”于战争爆发第二年2023年1月上市。主要经营矿泉水的饮料企业IDS乌克兰在推出该产品后，立即向乌克兰军队捐赠了4万罐等，展开了“爱国营销”。总部设在丹麦的啤酒企业卡尔斯堡乌克兰去年也推出了能量饮料“电池”。 据《纽约时报》报道，自2022年以来，乌克兰国内市场急剧崩溃，但能量饮料的销售额几乎猛增了50%。IDS乌克兰首席执行官马尔科特卡丘克表示：“对没有开水或茶包也能快速摄取的咖啡因的需求增大。”电影评论家出身的军人安东·普拉托对《纽约时报》评价说：“在军队，能量饮料不是单纯的饮料，而是最好的礼物。” 特别是不仅是军人，普通人对能源饮料的需求也越来越大，出现了“畅销”。乌克兰副总经理卡尔斯伯格解释说：“由于不断的导弹攻击和战争带来的不安、睡眠不足，普通人也在寻找能量饮料。”从棉花糖、仙人掌到大麻，新口味的新产品也层出不穷。

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