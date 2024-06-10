垃圾气球与重启扩音器……难道没有切断“紧张恶性循环”的对策吗？. June. 10, 2024 08:09. . 韩国军方为应对朝鲜飘送“垃圾气球”，昨天全面重启了对朝鲜扩音器广播。这是自2018年4月中断扩音器广播后时隔6年多。韩国政府召开国家安全保障会议常任委员会，表示“不能容忍任何企图引起国民不安和社会混乱的行为”，并做出了上述决定。接着，国防部长申源湜召开全军主要指挥官会议，指示对于以扩音器广播为借口的朝鲜挑衅，要根据“立即、强力、最终”原则进行坚决的惩戒。 重启对朝扩音器广播是韩国政府一周前预告的“难以忍受的措施”中朝鲜最害怕的心理战手段。韩国政府已经终止了《9·19军事协议》的全部效力，解除了制约边境地区军事活动的所有规定，做好了重新启动扩音器的准备。朝鲜在上月底和本月初两次放飞大量垃圾气球后一度宣布“暂停”，但在韩国“脱北者”团体向朝鲜散发传单后，前天晚上，作为第三批放飞了330多个垃圾气球。 政府重启扩音器，是应对朝鲜低劣挑衅的必然回应。特别是在迅速实行的背景中，还隐藏着不卷入将挑衅的责任推卸给韩方对朝散发传单、引发“韩国内部矛盾”的朝鲜阴谋的意志。边境地区居民呼吁不安，在野党也批评政府放任对朝传单，在这种情况下，如果预告的应对被推迟，只会扩散韩国内部的争议。军方还计划尽快恢复军事分界线一带的军事演习。 但是，对于我们的立即应对措施，朝鲜有可能进行瞄准、打击扩音器等强硬挑衅，因此南北之间的军事紧张局面非常令人担忧。2015年8月，朝鲜的木盒地雷挑衅和韩国军队重启扩音器广播，南北之间曾发生过枪弹相向的军事对峙。当时可以通过韩朝间的紧急协商度过危机，但是现在连这种戏剧性的危机管理都很难期待，这就是韩朝关系的现实。 照此下去，南北将很难脱离军事冲突的轨道。超越向南向北放气球的政治心理战，演变成相互交换子弹的武力冲突乃至局部战争等流血事件，只是时间问题。为了杜绝对抗挑衅的报复、惩罚和报复的恶性循环，不仅要有不惜冲突的决心，还要在暗地里摸索出口。现在最重要的是寻找南北沟通的窗口。

한국어