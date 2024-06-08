尹锡悦10日起访问中亚三国……明年启动韩-中亚五国峰会. June. 08, 2024 08:35. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统将于10日至16日对土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚三国进行国事访问。这是尹锡悦自去年12月15日对荷兰进行国事访问后，时隔178天再次出访海外，也是今年的首次巡访。尹锡悦日前成功举办韩-非洲国家峰会，计划以此次巡访为契机，创建韩国-中亚五国峰会机制，并于明年在韩国举行第一次峰会。总统夫人金建希也将同行。 国家安保室第一次长金泰孝和总统经济首席秘书朴春燮7日在龙山总统室记者会上表示：“中亚石油天然气和核心矿物丰富，合作潜力巨大。巡访将成为全面扩大和调整双方经济合作关系的契机。”包括65家企业在内，协会、机关等86家机构将作为经济使节团加入。 尹锡悦和金建希将于10日下午抵达土库曼斯坦首都阿什哈巴德，参加正式欢迎仪式，并与别尔德穆哈梅多夫总统举行首脑会谈。双方将签署多项包含扩大两国合作方案的谅解备忘录。 尹锡悦将于11日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳召开高丽人同胞及在外国民同胞座谈会，之后与托卡耶夫总统共进友好晚餐。在12日的国事访问正式日程中，尹锡悦夫妇将通过首脑会谈协商加强两国战略伙伴关系的方案。从13日开始，尹锡悦将对乌兹别克斯坦进行国事访问，举行国宾首脑会谈、参加协定及谅解备忘录签字仪式。尹锡悦夫妇计划15日作为国事访问的附带日程，访问联合国教科文组织世界文化遗产古城撒马尔罕，并于下午回国。 记者会上还公布了针对中亚地区的特色外交战略“K丝绸之路合作构想”。金泰孝解释说：“这是继‘印度太平洋战略’‘韩国-东盟联合战略’之后尹锡悦政府的第三个地区战略，也是为了让与连接亚洲和欧洲的中亚的合作关系更上一层楼而制定的蓝图。”其宗旨是将韩国拥有的革新力量和中亚丰富的资源等发展潜力联系起来，打造新的合作模式。政府解释称，把“同行、融合、创造”作为三大基本原则，具体推进体系的名称是“ROAD”。金泰孝表示：“R是以资源（Resource）与中亚国家构建‘战略能源资源伙伴关系’，在资源开发、核心矿物供应网领域扩大具体合作。O是指政府发展援助（ODA），A是指伙伴关系（Accompany），D是指有机合作网络（Drive）。”

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