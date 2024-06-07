外国游客也喜欢性价比高的购物……蜂拥前往美容-时尚的K路边店. June. 07, 2024 08:17. by 李敏雅记者 omg@donga.com. “哈罗！今天是最后一次打折！” 6日下午1时，在首尔中区欧利芙洋的全球特化卖场明洞城店。职员们的声音一刻也没有停止过。一名店员说：“80%的顾客都是外国人。虽然很多情形下都是用英语接待顾客，但顾客中韩语说得好的顾客也不少。” 韩国的美容、时尚“路边店（路边直营店）”正吸引着大批外国游客。在全世界的高物价现象中，以所谓的“欧·大·Mu（欧利芙洋·大创·Musinsa）”为代表的主打性价比的卖场正在吸引游客的需求。 据流通业界6日透露，CJ欧利芙洋今年第一季度（1月-3月）外国人的销售额比去年同期增加263%。从国籍来看，中国人的销售额增加了673%。以日本285%、美国230%、台湾229%等访韩游客比重较高的国家（地方）为中心，销售额有所增加。 当天，在欧利芙洋明洞店，购物车里装满了韩国化妆品的外国游客络绎不绝。一名中国游客打开自己的手机，通过“照片墙”查看“推荐产品”并购买了化妆品。不仅是中国、日本游客，东南亚、欧洲等多种国籍的人往购物车里装商品的样子也引人注目。 来自菲律宾的西拉妮卡·厄萨维亚（音，29岁）说：“韩国以护肤产品而闻名，所以想尽可能多地购买相关产品。去了一趟大创，刚才来到了欧利芙洋。”厄萨维亚说：“不管怎么说，免税店有很多贵的产品，买起来有负担，但听说在这里可以买到不贵又好的产品。”不仅是她本人，她的男朋友拿着的购物篮里也装满了。 主打性价比的大创也正在成为外国游客的韩国美妆圣地。今年第一季度，大创全体卖场的海外信用卡销售额和结算件数分别比一年前增加76%和61%。外国人销售比重最高的卖场是首尔明洞站店和明洞总店。以3、4月为基准，在明洞站店外国人购买最多的商品是基础化妆品“VT Reedle Shot 300”，紧随其后的是包括面膜在内的化妆品类排三三四位。 不亚于化妆品，K时尚的性价比也是核心竞争力。3月开业的Musinsa标准明洞店的外国顾客比重从31%上升到上个月的45%。Musinsa标准弘益大学店今年1-5月外国人累计销售额也比去年同期增加50%。弘益大学店的外国人销售比重增至30%。 与过去外国游客主要横扫免税店不同，在路边店寻找价格合理的韩国美妆、时尚的趋势会持续下去。韩国文化观光研究院上月发布的《2024外来游客调查第一季度暂定报告书》显示，将路边店选为国内购物场所的外国人占48.4%，居全体首位。与去年第一季度相比，路边店从43.6%上升4.8个百分点，百货商店从39.4%下降3.5个百分点。

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