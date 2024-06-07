“更换6名部长”……尹锡悦不要再错失“革新机会”. June. 07, 2024 08:16. . 据悉，尹锡悦总统正在构想更换6个左右部长的部分内阁改组。考察工作已经开始，6月中旬左右压缩名单出来后，最早将于6月底公布候选人名单。组阁时开始参与、在任两年的科学技术信息通讯部部长李宗昊、环境部长韩和真、雇佣劳动部长李正植、行政安全部长李祥敏等被认为是更换对象。据悉，虽然因前任落马而稍晚一些被任命，但事实上的元老成员教育部长李周浩、保健福利部长官曹圭鸿也是讨论对象。 从部委氛围焕然一新的通常意义上看，此次改组并不充分。不仅要寻找具有经验和专业性的候选人，还要包含广泛招聘人才的公平信息。只有这样，国民才能确认总统的心机转变。总统应该表现出已经摆脱了先寻找认识的人、舒服的人的过去的用人手法。 尹总统在4月议会选举大败后承诺先改变自己。但是只举行了一次记者招待会等，表现出了部分努力，让人感觉不到国政的变化。仅从人事安排来看也是如此。议会选举结束后，国务总理虽然公开表明辞意，但即使考虑到国会批准同意这一高门槛，对更换与否也没有做出任何说明，这令人费解。另外，总统室的调整也多数由议会选举未获推荐者、落选者组成，因此有人评价说，国政核心人事安排过于安逸。 总统室不应该浪费展现总统国政刷新意志的绝佳机会。在议会选举失败两个月后的今天，即使进行内阁改组，也已错过时机。因此，要加快推荐和遴选工作的速度，但不能疏忽考察工作。实际上，改组内阁的成败在于寻找“如果这样的人士领导政府、作为国务委员向总统提出建议，国政将恢复稳定”的人物。但是，在预计内阁改组前后的次官级人事更迭中，被认为是“真尹”的人士被提名担任文化体育观光部第二次官等，结果出现了“又是认识的人，又是在拆东墙补西墙吗”的指责，令人担忧。 国政支持率下降到21%的总统正站在十字路口。要想得到压倒性优势的朝小野大的国会合作，总统本身必须具备权威，并得到国民的支持。为此，应该一步一步积攒做得好的事情，并一点一点积攒民众的支持。其中之一，就是在此次内阁改组中表现出让人点头认可的人事改革。

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