第22届国会“半边出发”……首次在野党单独开院. June. 06, 2024 08:00. by 金恩智记者、金俊一记者 unji@donga.com、jikim@donga.com. 第22届国会第一次全体会议因国民力量党的缺席而成为“半边启动”。制宪国会以后，在野党在执政党没有参加的情况下单独召开国会，这在宪政史上尚属首次。 共同民主党等在野党5日下午单独召开全体会议，选举本党出身的禹元植议员（五次当选，首尔市芦原甲）为前半期国会议长。国民力量党抗议说，当天的全体会议是事先没有达成协议的日程，因此没有参加表决。在朝野就院构成对立、协商陷入僵局的情况下，共同民主党的打算是“根据国会法，要在7日之前完成国会组建”，新任国会议长禹元植也提出7日是组建国会的最后期限，预计从第22届国会开始，朝野矛盾将达到极限。 共同民主党、祖国革新党、改革革新党等192名在野党议员全部参加了当天的全体会议。执政党唯一出席的院内代表秋庆镐在全体会议场申请议事发言，声讨说，“朝野政党之间没有达成议事日程协议，所以全体会议不能成立，也不合法。巨大在野党炫耀力量，顽固领导国会”，然后没有参加表决就退场了。国民力量党议员们在全体会议举行期间，在国会大厅举行了谴责大会。 对此，共同民主党针锋相对地表示：“这是根据国会法的议事日程。”该党院内首席副代表朴成俊也针锋相对地进行议事发言，强调说：“根据《国会法》，有6月5日选举国会议长、副议长的规定。将继续按照《国会法》前进。” 新任议长禹元植也在当选后的当选致辞中表示：“社会关于尽快圆满组成国会的要求很高，但执政党所属议员却不参加选举，真是令人遗憾。”他还敦促称：“应该遵守国会法规定的时限，完成国会组建。（朝野政党）即使剩下的时间熬夜，也要在国会法规定的期限6月7日午夜（晚上12点）之前提交常任委员会选任案。” 此前，在第7届国会（1967年）和第21届国会（2020年）中，执政党曾单独开过国会，但在野党单独开院尚属首次。2020年6月共同民主党出身的前国会议长朴炳锡当选时，未来统合党（国民力量党的前身）也没有参加，国会“半边开院”，但当时共同民主党是执政党。共同民主党当天选举李学永议员（四次当选，京畿道军浦）为第一在野党国会副议长。国民力量党没有推举出本党副议长候选人。

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