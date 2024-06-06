戴天安舰帽子的尹锡悦，“VIP震怒说”的总统. June. 06, 2024 07:59. . 尹锡悦总统在散步时经常戴着写有“ROK NAVY/PCC-772”字样的天安舰帽子。他在2021年6月宣布参加大选之前在瑞草洞、当选后在海外巡访地法国巴黎、立陶宛维尔纽斯、英国伦敦都戴着天安舰帽子。去年夏天休假时，他戴着天安舰帽子和T恤，在镇海海军基地鼓励将士们。 提高国家有功者礼遇的档次，强化军人、警察等为国家献身的制服公务员的礼遇，是尹总统一直强调的现政府的认同感。尹总统根据执政势力的倾向，去年将经历坎坷的国家报勋处升级为国家报勋部。尹总统为了遵守大选承诺“军人月薪200万韩元”，大幅提高了军人月薪。他在去年显忠日强调：“铭记并礼遇为了国家的安危、国民的安全而抛弃自己一切的军人、警察、消防员等穿着制服的英雄们，是国家的责任。”他被评价为当选前或当选后一贯的总统形象。 但是最近，尹总统戴着天安舰的帽子强调报勋的行为似乎有所减弱。随着尹总统行使否决权的“蔡上等兵特检法”和围绕他的所谓“VIP震怒说”浮出水面，尹总统礼遇制服公务员的总统身份（President Identity）相对变得模糊。 去年7月19日，蔡上等兵为庆北醴泉郡的暴雨灾后重建进行对民支援时不幸去世。当时尹总统指示，“作为国家有功者，要具备最高礼遇”。曾调查该事件的前海军陆战队搜查团长（大校）朴正勋（音）主张调查受到外部施加的压力。 调查外压争议的核心是尹总统和时任国防部长李宗燮的通话，通话时间去年8月2日、8日正是尹总统的夏季休假期间。据说，尹总统在夏季休假期间对幕僚们说，“（事实上）成了童子军（事务的）休假”，露出了失落的笑容。随着新万金世界童子军大会因准备不善而陷入瘫痪，尹总统要求哪怕投入军人、警力的支援，也要收拾残局。据悉，尹总统在从休假地猪岛返回首尔的路上，本想再次访问童子军大会现场，但由于发烧达到39度，最终告吹。对此，幕僚们就尹总统和李宗燮的通话表示：“通话内容是关于军队支援童子军大会。” 总统室声称“可能会被误会为是给调查设定指导方针”，对此闭口不谈。期间出现了各种报道，疑惑进一步扩大。对此感到郁闷的执政党高层相关人士表示：“朴大校又不是法律界人士，在没有调查权限的情况下谈论调查外部施压，真是天方夜谭。从一开始，不管朴大校把谁当作嫌疑人，对警方都没有归属效果。”另一名执政党相关人士表示：“从总统的立场来说，反而是从师团长开始全部处罚更加容易。”意思是说，实际上，尹总统作为法律专家出身，认为应该由负有刑事责任的人来承担责任的判断应该是一贯的。 公调处调查结果出来后，尹总统应该亲自向国民进行解释。在国民面前亲自坦率地说出当时对朴大校调查内容的判断以及与李宗燮的通话内容并请求理解，这才是始终铭记制服公务员并给予礼遇的尹总统的本来面貌吧。

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