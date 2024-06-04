“东海存在140亿桶石油和天然气”……这是需要总统亲自出面的事情吗？. June. 04, 2024 08:20. . 尹锡悦总统昨天在龙山总统室召开了就任后的首次国政悬案新闻发布会并表示：“物理勘探结果显示，浦项迎日湾前海很有可能蕴藏着大量的石油和天然气。已经批准了产业通商资源部的勘探钻探计划。”据说，估计储量最少为 35 亿桶，最多可达 140 亿桶。如果开发成为现实，资源贫乏的韩国将能够实现产油国的梦想，是一件值得庆贺的事情。 东海（东部海域）深海石油和天然气的最大推测储量，是1998年发现的、2004年至2021年生产约4500万桶天然气的东海天然气田的311倍。以韩国使用量为基准，天然气最长可使用29年，石油最长可使用4年。作为深海矿区，储量比被评价为本世纪最大石油开发事业的南美圭亚那矿区的110亿桶还要多。政府预计，工程将于2027、2028年左右开始，2035年开始进行商业开发。 当然，现在期待还为时过早。因为实际埋藏量和商业化的可能性要等勘探钻探后才能知道。预计钻探成功率将达到20%左右，虽然石油天然气开发项目处于相当高的水平，但失败的可能性仍然更大。即使生产石油，是否具有盈利性也是两码事。要按捺住兴奋，冷静地观察结果。 虽然这一消息值得全国国民关注，但是否一定要以国政新闻发布会的形式、由总统亲自发表，仍存有疑问。国政发布会是在议会选举惨败后，从沟通革新的角度出发，昨天首次进行的。如果是总统亲自出面的新闻发布会，就应该从综合角度对涉及多个部门的复杂焦点问题进行说明，寻求国民的理解。但是，总统室在新闻发布会开始8分钟前，在没有告知内容的情况下就公布了日程，总统在突然发表4分钟后没有接受任何提问就离开了。 作为国政最高领导人，总统的每一句话都显得格外有分量。尹总统虽然表示“希望各位国民冷静地关注钻探结果”，但政府已在发表过程中已咋咋呼呼地出面宣称，“作为深海矿区这是本世纪最大的开发事业”“储藏价值是三星电子市值总额的5倍”。万一出现预想不到的情况，承担后果当然也是总统自己的责任。

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