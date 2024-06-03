金宇民刷新男子400米自由泳个人最好成绩，强势夺金. June. 03, 2024 07:52. by 金培中 wanted@donga.com. 韩国游泳名将金宇民（23岁•江原道厅）在为备战巴黎奥运会而出战的大赛中，创造了个人最好成绩，并夺得了冠军。 2日，金宇民在摩纳哥举行的2024地中海游泳巡回赛第3站男子400米自由泳决赛中，以3分42秒42的成绩力压李浩俊（23岁•济州市厅•3分48秒43），登上了冠军宝座。金宇民将自己今年2月在多哈（卡塔尔）世界游泳锦标赛400米自由泳中获得金牌时创下的个人最好成绩（3分42秒71）提高了0.29秒。这一成绩与2008年北京奥运会男子400米金牌得主朴泰桓在2010年创下的韩国全国纪录（3分41秒53）也仅差0.89秒。金宇民继上月31日巴塞罗那（西班牙）大赛400米自由泳之后，连续两站比赛夺冠。 继澳大利亚转地训练、镇川选手村之后，正在欧洲进行强化训练的金宇民在没有“tapering（调整期•大赛之前调节状态的事情）”的情况下，提高了个人最好成绩，并点亮了7月开幕的巴黎奥运会的奖牌前景。金宇民的这一成绩在今年的总排名中，排在卢卡斯•马滕斯（3分40秒33）、伊莱扎•温宁顿（3分41秒41）、塞缪尔•肖特（3分41秒64）之后，位居第4位。 黄宣优（21岁•江原道厅）也在男子100米自由泳决赛中以47秒91的成绩率先触壁，刷新大会记录（48秒08），获得了金牌。在2021年举行的东京奥运会半决赛中，黄宣优创下47秒56的当时亚洲纪录后，在之后的2年半时间里一直未能游出47秒左右的成绩，但在2月举行的多哈世锦赛半决赛和决赛中，黄宣优两次创下47秒93的成绩后，当天再次突破了47秒大关。在巴塞罗那站比赛上以0.02秒的优势战胜黄宣优（48秒51）夺冠的大卫•波波维奇（罗马尼亚）当天没有参赛。

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