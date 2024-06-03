拜登：“是时候结束战争了”，以色列改变态度称“战争将持续”. June. 03, 2024 07:52. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 美国总统拜登提出了旨在结束以色列和哈马斯之间战争的“三阶段协商案（停火方案）”。在最近以色列军队进入哈马斯最后一个根据地加沙地区拉法中心地区的情况下，哈马斯对此持肯定态度，而以色列则表示反对，称“只有铲除哈马斯，战争才能结束”。 拜登总统上月31日提出了终战协商案，并表示：“哈马斯已经没有能力再进行类似去年10月7日的攻击”，“ 是时候结束战争了。” 根据该协商案，第一阶段将持续6周。首先以色列军队撤出加沙地带人口密集地区，然后哈马斯释放女性和老人等部分人质。在此期间，双方将进行结束“永久”敌对行为的谈判。第二阶段，哈马斯将释放所有人质，以色列军队将全面撤出加沙地带。第三阶段，为了巴勒斯坦居民的生存，将集中力量进行加沙地区重建。 哈马斯就协商案表示：“如果占领势力（以色列）明确承诺遵守协议，我们将以建设性的姿态予以应对。”美国《华尔街日报》（WSJ）援引哈马斯军事领导人亚赫亚-辛瓦尔亲信的话报道说：“如果能够保障哈马斯作为政治势力生存下去，我们将出面进行谈判。” 相反，事先同意公布协商案的以色列在发表后改变了态度。以色列总理办公室表示：“直到以色列实现彻底清除哈马斯军事和统治力量等所有战争目标为止，战争将持续下去。”据分析，这是因为反对本雅明-内塔尼亚胡总理的政治根基极右联合政府的声音很大。WSJ预测：“由于内塔尼亚胡总理和辛瓦尔不同的政治状况，战争可能会持续下去。”

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