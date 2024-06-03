应对朝鲜飘放污物气球，韩国考虑时隔6年重启对朝扩音器. June. 03, 2024 07:50. by 张宽硕记者、尹相虎 军事记者 jks@donga.com、ysh1005@donga.com. 据悉，韩国政府为应对朝鲜向韩国飘放污物气球等最近接连不断的挑衅，制定了重启对朝扩音器广播的方向，并进入了法律讨论阶段。随着朝鲜挑衅水平的提高，韩国重新部署以2018年4月板门店宣言为契机中断的广播和拆除的对朝扩音器，着手讨论重启广播的时间和方式。 据悉，韩国政府认为，飘放污物气球是不动用武力的低强度模糊挑衅、致使对方混乱的“灰色地带”挑衅战略，有意通过这一战略扩散南南矛盾，最终决定应对力度。 总统室当天下午召开由安保室长张浩镇主持的国家安全保障会议常任委员会扩大会议，讨论了针对朝鲜飘放污物气球的对策。韩国政府5月31日发表“涉最近朝鲜挑衅相关立场”，对一系列挑衅表示遗憾，并警告称：“如果朝鲜不停止挑衅，韩国将采取一切难以承受的措施。”韩国政府相关人士表示：“作为该方案之一，正在讨论的是重启对朝扩音器广播。广播输出所需的内容已经全部准备就绪。只要决定时间就可以了。”韩国政府一名消息人士表示：“据我所知，首先重新安装扩音器，做好随时恢复广播的准备，如果朝鲜再次挑衅，将立即启动。” 韩国政府的立场是，把重点放在重启广播上，同时还要经过重启条件等法律上的讨论。政府在去年11月朝鲜发射军事侦察卫星后，停止了《9·19南北军事协议》的部分效力，朝鲜宣布全面废除《9·19协议》。《9·19协议》是为履行板门店宣言的协议。宪法裁判所去年10月判决《南北关系发展法》（又名《对朝传单禁止法》）中禁止向朝鲜散发传单是违反宪法的，但对禁止向朝鲜发射扩音器没有做出判断。总统室和政府的立场是，由于《9·19协议》已停止效力，禁止对朝鲜播放扩音器的《南北关系发展法》的处罚依据也将消失。但据悉，也有意见称有必要修改法律。 韩国军方2日表示，朝鲜1日晚至2日白天共向韩国全境飘送了720多个气球，是5月28日至29日（260多枚）飘放量的3倍。从1日晚8时开始，每小时有20至50个左右的污物气球南下，到2日下午，已飞入首尔市中心和京畿道、忠清道和庆尚北道地区。包括尚未确认的气球在内，预计总共将超过1000个。此外，朝鲜还持续进行卫星定位系统（GPS）电波干扰攻击。自5月29日以来，已连续5天出现这种情况。

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