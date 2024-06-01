韩国将新建4座核电站，时隔9年的新设计划. June. 01, 2024 07:56. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 到2038年为止，最多将新建3座大型核电站（原子能发电站），并设置1座小型模块核电站（SMR）等，追加建设4座新核电站。加上核电站和新再生能源的无碳比重将增加近2倍。 韩国产业通商资源部31日在首尔永登浦区韩国经济人协会（FKI）Tower上公开了包含上述计划的“第11次电力供需基本计划”实务案。电力供需基本计划是以2年为周期制定的以15年为单位的中长期计划，内容包括电力需求展望和发电站供应计划等。 制定实务方案的“电力供需基本计划总管委员会”建议政府到2038年为止，追加建设每座发电量为1.4GW（吉瓦）的核电站3座。其中包括将目前正在开发的SMR新设为0.7GW容量的内容。这是自2015年第7次电力供需基本计划包含新韩蔚3、4号机组计划后，时隔9年再次在电力供需基本计划中包含新的核电站建设计划。 加上核电站和新再生能源的“无碳能源”（CFE）比重将从去年的39.1%提高至2038年的70.2%。担任电力供需基本计划总管委员长的中央大学教授郑东旭（音）解释说：“此次电力供需基本计划提出无碳能源70%时代的发展蓝图，追求了无碳电源的两大轴心核电站和可再生能源的均衡扩大。”

한국어