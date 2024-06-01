阿联酋总统访问李明博的住宅. June. 01, 2024 07:57. . #1.去年1月，尹锡悦总统结束对阿联酋（UAE）的国事访问后，总统室对李明博前总统给予了肯定评价。总统室甚至提出了应任命其为中东特使的“作用论”。报道此事后，收到了包含“疯了吗”的刻薄辱骂的电子邮件。 虽然事后被公开，但实际上幕后有MB（李明博）方面的贡献。当时的总统秘书室长金大棋作为尹总统的特使飞往阿联酋，协调双方，传达了李明博的亲笔信。阿联酋总统穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬对金室长说：“一定要去韩国。我要去见MB。” 尹总统向巴拉卡核电站的韩国劳动者赠送了100块总统纪念手表。利用空军1号机空运后，倾注不亚于贵宾的诚意，运送到了巴拉卡核电站。他们的汗水保证了韩-UAE的信赖，以尊敬和礼遇包含了数字100。巡访回国后，穆罕默德总统送给韩国的1000棵橄榄树成为了彼此信赖的信物。橄榄树是中东地区富饶和繁荣的象征。 #2.过了1年多时间的上个月29日。此次，穆罕默德总统对韩国进行了国事访问。他还拜访了李明博的住宅。“我的天，我的朋友（Oh my God，My friend）。”李在镕、郑义宣、崔泰源等大企业总裁们为了见面而排队等候的阿联酋总统抽出紧张的日程，亲自来到老朋友家里，遵守了约定。这是长期以来构筑的深厚的信赖、用眼前的金钱无法买到的无形资产的积累。 并不是想称赞李明博前总统。这是关于将一种人格概括为一个事例或特定框架时，我们会错过一些东西的故事。眼下，在野党也毫不例外地对李明博提出了“罪犯”等露骨的指责，但积累的功过却是在连一起的。也许不是对对方进行极端的指责和煽动，而是具备了同时观察功过的总体性土壤后，我们才能看到一个人完整的一面，而不是自己想象中的他人。 在政界，比起均衡地评价对方政治势力积累的经验和执行错误，只反复出现根据政治有利和不利来谩骂对方阵营的事情。通常还伴随着极端语言。有些人被贬低为不该出生的“鬼胎”，有些人则被称为“灾祸”。因为如果成功将对方妖魔化，就更接近于获得政权的道路。充分利用前任总统和元老的智慧和经纶，听取成功故事和失败故事的环境似乎很遥远。 在五年单任制中，只有杀死对方，踩踏对方，才能重新创建政权或进行政权交替，因此为了推翻上届政权的遗产，竭尽全力。上届政府拘留了朴槿惠、李明博，大在野党则谈论弹劾总统，并迈出了步伐。现执政党内部“为什么不追究前政权的错误”的压力也在加大。权力机关似乎也不拒绝纠正政局。如果继续相互妖魔化的憎恶和拒绝政治，国民不会对其看好，也不会有为未来着想的发展。

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