HYBE掌握ADOR理事会，闵熙珍“互挨一记重拳，寻找协商点吧”. June. 01, 2024 07:58. by 崔智善 aurinko@donga.com. HYBE在31日举行的ADOR临时股东大会上解雇了闵熙珍代表方面的2名公司内部理事（董事），并选任了3名本公司高管为新理事。至此，HYBE掌握了ADOR理事会的3对1格局，形成了孤立闵代表的局面。当天，闵代表召开记者会，向HYBE表示：“既然互挨了对方一记重拳，就寻找妥协（协商）点吧。” 当天上午，ADOR召开临时股东大会，通过了HYBE方面推荐的金周英首席人事负责人（CHRO）、李在相首席战略负责人（CSO）、李京俊首席财务负责人（CFO）的公司内部理事选任案。ADOR副代表申某等闵代表方面的2名公司内部理事被解职。此前，法院接受了闵代表提出的禁止行使表决权的假处分，闵代表保住了职位。 由于HYBE持有ADOR的80%股份，而且法院的假处分申请只适用于闵代表，因此闵代表方面的2名社内理事的解职在一定程度上是可以预见的。由于当天更换理事团，闵代表暂时不得不与HYBE方面的3名公司内部理事进行“不便的同居”。也有人担心，在需要理事会表决的重要问题上，双方针锋相对，可能会对最近回归的NewJeans的活动产生负面影响。 当天在首尔中区韩国新闻中心举行的记者会上，身穿黄色夹克、面带灿烂微笑入场的闵代表向HYBE喊话说：“（夺取经营权争议）不是我发起的斗争。既然已经吵腻了，就放下感情的部分，为了大家的利益跳到下一章吧。”她表示，要继续担任代表一职的立场没有改变，并称“（对于法院的决定）HYBE也有需要接受的部分”，提议协商。 对于能否与HYBE方面的公司内部理事们合作的提问，她表示：“（在HYBE出身之前）因为现在隶属于ADOR，所以我认为我会努力工作，以免在ADOR成为渎职行为”，“相信只要是发展ADOR、对NewJeans有展望的人，就会和我好好协商。” 当天，HYBE对闵代表的对话提议没有表明立场。此前，HYBE以业务渎职嫌疑向警方告发了闵代表，正在进行证人调查。

한국어