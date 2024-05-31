香港法院判决14名民主化人士有罪……“企图掌控议会，颠覆国家” . May. 31, 2024 08:14. by 金喆仲 tnf@donga.com. 在香港，从前在野党议员到学生，47名民主化人士因涉嫌违反《国家保安法》遭到起诉的所谓“香港47事件”14名牵连者被判有罪，其中最高可被判处无期徒刑。 香港法院30日在对2021年因涉嫌颠覆国家而被起诉的47名民主化人士中的14人的终审判决中宣判有罪。法院当天只对除在起诉过程中已经承认有罪的31人之外的16人进行宣判，两人被判无罪。 此次判决是在他们被捕3年4个月后做出的。法庭在判决书中表示：“如果他们掌握议会并拒绝预算案等，国政运营将受到严重的妨碍。即使不是暴力行为，也属于颠覆国家。” 香港47事件是参加2020年7月举行的在野党议员单一化预备选举的47名民主化人士遭到逮捕的事件。其中包括学生运动人士黄之锋、前香港大学教授戴耀廷等香港著名民主派人士。当时要求民主化的泛民主阵营通过候选人单一化集结势力，希望在2个月后举行的立法会选举中确保过半数议席。虽然是非正式选举，但得到了60万名香港市民的响应，获得了热烈的支持。 对此，香港政府以新冠病毒扩散为由，突然推迟了当年的立法会选举，并在之后的第二年1月，大举逮捕了包括民主化人士在内的在野圈相关人士。当时，香港检方起诉了47人，称他们“试图掌控议会，颠覆国家”。其中包括主导预备选举的前香港大学教授戴耀廷和代表性青年运动人士黄之锋等。 在民主化人士被拘留接受调查期间，香港政府2021年9月改变选举制度，规定只有“爱国者（亲华人士）”才能成为候选人。在约3个月后的同年12月举行的立法会选举中，亲中派最终独占了议会。 国际人权团体“人权观察”对此次判决指责说：“这是完全无视民主政治过程和法治的判决。”

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