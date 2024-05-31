从第一天起就向政府发动攻势的“192席汝矣岛政权”. May. 31, 2024 08:14. by 姜成辉记者、金俊一记者 yolo@donga.com、jikim@donga.com. 共同民主党在第22届国会任期第一天30日就作为“1号党论法案”提出了《蔡上等兵特检法修正案》《为发放民生恢复补贴的特别法》。祖国革新党则把针对前国民力量党紧急对策委员长韩东勋的《韩东勋特检法》作为第一个党论法案提交了国会。拥有192个席位的在野党从第22届国会开院第一天起，就向政府和执政党展开全方位总攻势。 共同民主党代表李在明在当天的议员全体会议上预告称：“将尽快处理在上届国会上已达成充分的国民共识却未能处理或被政府和执政党拒绝的法案。开院后将立即以蒙古骑兵般的姿态展开民生立法和改革立法的速度战。”他还表示，“第22届国会将与以往的国会完全不同。为了守护民生，将不惜进行任何斗争”，表达了强硬斗争的意志。 共同民主党当天举行议员全体会议后，对尹锡悦总统行使再议要求权（否决权）后在第21届国会上最终被废除的《蔡上等兵特检法》进行了部分修改，并再次提交国会。共同民主党修改现有法案，在特检调查范围中增加了对高级公职人员犯罪调查处（公调处）的调查外压疑惑，并赋予祖国革新党、改革新党等非交涉团体特检推荐权。此外，如果总统在得到特检候选人推荐后的3天内不任命特检，则候选人中的年长者将自动获得任命。 李在明的议会选举代表公约——旨在发放全体国民民生恢复补贴的《2024年克服民生危机特别措施法》也同时被采纳为1号党论法案。李在明亲自代表提议的这一法案规定，政府要在每人25万-30万韩元的范围内，用李在明的代表政策品牌“地区货币”发放给全体国民。法案还明确规定，要在法案通过后的3个月内发放，政府及地方自治团体要为发放补贴提供行政、财政上的支援。 祖国革新党当天提交《韩东勋特检法》，把围绕韩东勋唆使告发疑惑和其子女找人代写论文疑惑等明示为调查对象。 与从开院第一天起就展开“党论立法攻势”的在野党不同，国民力量党当天没有提交党论法案。国民力量党计划从当天开始，经过为期2天1夜的议员研讨会，发表党论1号法案。国民力量党正在讨论将4月10日议会选举期间提出的以扩大育儿休假和扩大子女税额减免为主要内容的应对低出生率公约等立法化的方案。

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