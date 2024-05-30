汉江鹭得艺术岛将由纽约名胜“Vessel”建筑师设计. May. 30, 2024 07:42. by 全慧珍记者 sunrise@donga.com. 汉江鹭得岛（Nodeul Island）将重生为形象化韩国山体形象的空间。首尔市29日表示，托马斯•赫斯维克的《声音风景》作品被选定为“鹭得全球艺术岛国际地名设计征集”的最终当选作品。英国出身的赫斯维克是设计成为美国纽约旅游胜地的瞭望台“Vessel”和硅谷谷歌新办公园区“Bay View”等的世界级设计师和建筑师。 据首尔市透露，当选作品《声音风景》充分体现了鹭得岛的本质，因此获得了很高的评价。最大限度地保留现有建筑物，计划周边设计，利用不锈钢弧线金属建筑材料，以韩国的各种山为主题，以曲线展现风景。在公开发表会上，赫斯维克提出了戏剧性的空间演出和从自然的声音和现场音乐中生成的模式中获得灵感而设计的步行路“天空步道天穹”等核心设计内容。 首尔市计划7月与赫斯维克签订合同，进行基本•实施设计后，于明年2月开始施工。到明年为止，将建设利用挡土墙的设施“弹窗墙”、水上艺术舞台、生态庭院等，空中部和地面部的步行路及生活花园等将在2027年之前完成。 首尔市正在把鹭得岛打造成可以享受多种文化艺术的场所。定期展示多种体裁演出的“流淌文化的艺术岛鹭得”活动将从4月到10月共举行40次。草坪上还正在进行以野营概念享受电影和演出的“鹭得文化野营”活动。详细的演出日程等可以在鹭得岛网站上确认。

한국어