“红土之神”纳达尔法网首轮被淘汰……权纯雨进入第二轮. May. 29, 2024 08:05. by 黃奎引 kini@donga.com. “红土之神”也没能战胜岁月。拉法•纳达尔（38岁•西班牙•第275位）在法国网球公开赛上首次遭遇首轮失利。27日（当地时间），纳达尔在法国巴黎罗兰加洛斯球场举行的今年大赛男子单打第一轮比赛中，以0比3（3-6、6-7、3-6）完败于亚历山大•兹维列夫（27岁•德国•世界排名第4位）。 自2022年大赛夺冠后首次在罗兰加洛斯打比赛的纳达尔表示，“在过去的2年里，我的身体就像丛林一样。有时候被蛇咬了，有时候被老虎咬了似的痛苦折磨着自己”，“因为想重新回到罗兰加洛斯，所以才能熬过艰苦的康复过程。” 纳达尔患有足底关节变形的“Muller-Weiss综合征”，再加上腰部、髋关节也受伤，自去年1月澳大利亚公开赛以来几乎没有参加过比赛。在没有参加比的日子里，纳达尔的世界排名不断下滑，在法国公开赛历史上首次没有获得种子选手资格的情况下参加了今年的比赛。因此，从第1轮开始就要面对进入世界前5名的选手。 到今年为止，纳达尔共参加了19次法国网球公开赛，其中14次捧起了冠军奖杯。包括男女组在内，在特定大满贯赛事单打比赛中，没有人比他拥有更多的冠军。纳达尔还在法国公开赛上创下了0.966（112胜4负）的总胜率。这也是男女组合计特定大满贯赛事的最高胜率纪录。 只是纳达尔谢绝了大赛主办方准备的告别活动等，与隐退保持着距离。纳达尔在离开球场时表示：“虽然希望与大家再次见面，但不知道会怎么样。”纳达尔有可能参加两个月后在罗兰加洛斯举行的巴黎奥运会网球比赛。纳达尔还是2008年北京奥运会男单金牌得主。 另外，世界排名第494位的权纯雨（27岁）当天以3比0（6-3、6-4、6-3）战胜埃米尔•鲁苏博奥里（25岁•芬兰•第67位），进入了第二轮。在第2轮比赛中，权纯雨将面对女子高尔夫世界排名第1位的内莉•科达的弟弟塞巴斯蒂安•科达（24岁•美国•第28位）。

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