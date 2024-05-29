阿联酋总统访韩，落实“300亿美元+α”投资. May. 29, 2024 08:04. by 李相宪记者 dapaper@donga.com. 阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬（照片）28日应尹锡悦总统的邀请对韩国进行国事访问。据悉，两国首脑将举行首脑间讨论和共同日程，以进一步扩大国防领域的合作。这是阿联酋总统首次访问韩国。主要集团的总裁们也为了讨论经济合作问题，会见了穆罕默德。 尹锡悦当天与穆罕默德夫妇一同在昌德宫芙蓉池一带散步，观看了传统演出、举行了茶话会等。据悉，双方将在29日举行的首脑会谈上，对去年阿联酋承诺的300亿美元（约40万亿韩元）规模的投资承诺进行检查，并就两国间的追加合作领域进行讨论等。两国正在能源、国防、军工、建设、尖端技术等多个领域构筑合作关系。 阿联酋是中东国家中唯一与韩国建立“特别战略伙伴关系”的核心友邦国，因此受到了特别的礼遇。穆罕默德乘坐的飞机进入韩国防空识别区后，韩国空军4架战斗机（F-15K）进行了护卫飞行。 穆罕默德在与尹锡悦的亲密日程及晚餐之前，会见了财界总裁，讨论经济合作。当天下午，包括三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、韩华集团副会长金东官、HD现代副会长郑基善、GS集团会长许泰秀等总裁在内的企业家在首尔中区乐天酒店与穆罕默德进行了1个小时左右的座谈会。

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