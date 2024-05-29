只有生活幸福，我才会下决心生孩子. May. 29, 2024 08:04. . 为什么人们不愿意生孩子呢？也许是因为从周围为人父母者的样子看起来，没有幸福到“产生生孩子的决心”。从这一点看，低出生率对策很难取得成功。因为，所有政策都要考虑需求者，但低出生率问题尤其要引导需求者的心态和行动发生变化。作为职场妈妈，我想通过经验和周边事例，分析一下让人下定决心成为丁克的问题。 首先是怀孕。A某因难以使用不孕休假而辞职。如果要进行试管手术，在来例假的第二三天一定要去医院。每天在规定的时间在床上打针，每周要去医院两次左右。无论是通过睡眠麻醉提取卵子的日子，还是胚胎移植后一段时间内每天接受帮助着床的注射，都要去医院。 幼儿园够用吗？我家老二从出生10个月开始上家庭型幼儿园。但几个月后，幼儿园关门了。院长老师说：“因为房价太高，所以没能延长合同。”私立幼儿园根据幼儿人数得到政府补贴。如果低出生率导致幼儿减少，也会提供补贴，但如果月租上涨，就很难承受。 育儿休假结束时期遇到的“育儿外包”市场非常不透明。寻找朝鲜族住家阿姨的程序如下。在保姆中介应用软件上发布招聘广告。介绍所发短信发来照片和简历。身份验证以身份证代替。大约用30分钟的面试来决定是否把孩子托付给她。 即使爷爷奶奶帮助，也会出现问题。B某因照顾孩子的娘家母亲健康恶化而辞职。虽然母亲恢复健康后成功再就业，但一直担心会不会再次生病。 C某带着孩子试图跟随海外工作的配偶。但没能留职，只好辞职。公司不欢迎开先例的事情。 我所看到的，要回家的职场妈妈们并不是因为不想工作而离开公司。如果企业不鼓励伴随生育和育儿的父母献身，国家不从制度层面给予支持使工作和家庭能够两全，那么在只有我一个人连生计都困难的情况下，下决心生育势必是一件非常困难的事情。 归根结底是生活的可持续性。在婴儿期，政府每月给数十万韩元尿布费，但即使给一大笔钱或减免贷款，也不能解决之后的问题。如果父母把上班前做好的饭放在冰箱，孩子从冰箱里拿出来独自放入微波炉加热，就算好不容易培养到这个年龄，下一个问题就是课外辅导。 2022年 尹锡悦总统在就任约4个月后做出了这样的表示。“过去16年间，为解决人口问题投入了280万亿韩元的预算，但今年第二季度的出生率暴跌至0.75人。”事实上，去年第四季度的合计出生率下降到了0.6名左右。 将“低出生率应对企划部”（暂称）升级为副总理级机构是值得肯定的事情。但是，要想打动人心并行动起来，必须清除每一个障碍。低出生率政策最重要的是倾听民心。否则，就会白白浪费数十万亿韩元税金，最终以失败告终。

한국어