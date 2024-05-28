“将把名牌卖场占领的香榭丽舍还给市民”. May. 28, 2024 08:06. by 趙은아 achim@donga.com. “我们将把被名牌卖场占领的巴黎香榭丽舍大街还给市民。”（香榭丽舍商人协会主席马克•安托万•贾梅） 26日（当地时间），法国巴黎名胜香榭丽舍大街变成了铺着巨大桌布的郊游场所。曾是法国文化和艺术象征的香榭丽舍最近变成了名牌卖场和游客云集的街道，但难得展开了巴黎市民可以享受的活动。 从凯旋门前向协和广场方向铺满长约216米、宽约20米的用可回收纤维制作的大型格子纹地毯后，约4000名市民聚集在一起，享受了免费提供的三明治和饮料等。另外，还向市民们还提供了著名香颂歌手埃迪特•皮亚夫经常光顾的餐厅“普凯”和马卡龙店“拉杜雷”等香榭丽舍大街8家著名餐厅的代表菜单。市民们一边享受户外用餐，一边观看了活动现场各处展示的MoodUP冰箱。 当天的活动是LG电子为配合MoodUP InstaView冰箱的当地销售而准备的大规模活动。巴黎市和香榭丽舍商人协会每月一次都会在周日对香榭丽舍大街进行交通管制，举办活动。当天，LG电子举行了宣传活动。 LG电子继西班牙、德国、意大利之后，在法国推出的MoodUP InstaView冰箱，在发光二极管（LED）门板上最多可以适用17万种颜色组合。LG电子欧洲地区代表（副社长）李天国（音）表示：“LG MoodUP冰箱是打破对设计和颜色的固有观念的革新产品，将在欧洲等世界市场上持续进行差别化的活动。”

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