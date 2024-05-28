韩中日对话得以恢复……朝核问题“韩日vs中国”对立. May. 28, 2024 08:06. by 張寬錫 jks@donga.com. 韩国总统尹锡悦、日本首相岸田文雄、中国国务院总理李强27日举行第九次韩中日领导人会议，发表了《韩半岛和东北亚的和平、稳定、繁荣是我们的共同利益和共同责任》的联合宣言。围绕安保最大悬案朝鲜无核化问题的意见分歧没有缩小，甚至没有达到2019年中国成都会议等以往韩中日领导人会议声明中6次明示的“我们（韩中日）将为韩半岛的完全无核化而努力”的说法。截至目前，韩中日领导人会议共举行了9次。在美中矛盾激化的情况下，随着新冷战格局变得清晰，韩中日三国就定期举行领导人会议达成协议，但在朝鲜核威胁和台湾问题等安保悬案中未能找到切入点。中国一方面强调三国之间的经贸合作，另一方面却表示不要参与美国的对华牵制等，不得不与美中矛盾联动的韩中日关系通过此次会议得到了体现。 三国领导人当天在青瓦台迎宾馆举行的峰会上表示：“我们分别强调了地区和平与稳定、韩半岛无核化、绑架者问题的立场。”分析认为，这反映了中国强调的韩半岛和平与稳定、韩国和日本强调的韩半岛无核化和被朝鲜绑架者问题。尹锡悦在联合记者会上表示：“为了保障三国共同的核心利益区域内的和平与稳定，在最终实现自由和平的统一韩半岛的目标下，忠实履行联合国安理会（对朝制裁）决议，为朝鲜的无核化而努力是非常重要的。”岸田文雄也表示：“再次确认了朝鲜无核化和韩半岛稳定对三国是共同利益。”相反，李强没有提及无核化，而是表示：“中国始终致力于维护韩半岛的和平与稳定，推动韩半岛问题的政治解决。” 据韩国总统办公室透露，尹锡悦与李强单独会谈时表示，“在朝核问题上，希望中国作为安理会常任理事国，为维持全球核不扩散体系发挥建设性作用”，并请求中方在“脱北者”问题上给予协助。这是要求中国不要遣返“脱北者”。李强则表示：“中国一直致力于和平解决韩半岛问题，稳定局势也很重要。我深知韩方的忧虑。今后也让我们继续沟通吧。” 三国领导人在时隔4年零5个月举行的会议结束后的声明中表示：“将通过定期举行领导人会议，努力使三国合作制度化。”三国领导人决定继续进行旨在加快以实现自贸协定为目标的三国自贸协定谈判速度的讨论。尹锡悦表示：“决定营造透明、可预测的贸易、投资环境，构建安全的供应网。”李强在强调三国合作的同时表示：“必须反对经贸问题的泛政治化、泛安全化，反对贸易保护主义和脱钩。必须反对集团化和阵营化。”

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