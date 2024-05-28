共同民主党接受247亿韩元税金支援，却只遵从党员的意愿. May. 28, 2024 08:05. . 根据最近共同民主党网站公布的《2024年第一季度中央党收入和支出总括表》，今年1-3月共同民主党总收入为710.2077823亿韩元，其中从政府获得的国库补助为247.17818010亿韩元。这比共同民主党党员缴纳的132.92951955亿韩元还要多。 政府根据《政治资金法》，按季度向共同民主党等主要政党支付经常补助。像今年这样有选举的年份还会另外提供选举补助。这是根据代议民主制，保护和培养代理选民的政党的费用。当然，该预算是用不是共同民主党党员的人缴纳的税金制定的。这就是最近共同民主党声称“将成为以党员为中心的政党”，甚至主张今后按照党员的意愿选出国会议长，让人觉得这是天方夜谭的原因。 在共同民主党内部，李在明代表也带头高呼党员中心主义。据说，这是因为，在秋美爱竞选议长失败后，约有2万名党员退党。李在明21日表示：“这不是少数粉丝的问题。真的是需要从根本上进行观察的情况。”两天后，他再次强调：“党的组织、运营、政策、权限分配都要符合变化的气息。也有可能是代议民主和直接民主发生冲突的现象。”其宗旨不是因为议长选举后风暴带来的暂时余震，而是以此次事件为契机，干脆改变党的根基。 为了配合李在明的信号，从22日开始举行的为期两天一晚的第22届当选国会议员研讨会上，也出现了“共同民主党党员达500万人，可以说是集体之城。如果不把他们称为中间层，还能称谁为中间层呢?”“像艺人粉丝团一样，加入政党成为一种国民潮流和文化。如果将此诊断为‘强硬支持者’，将找不到答案。”的说法。意思是说，“党心就是民心”。如果真的这么想，我想反问一下，在上次议会选举时就该完全相信党心，为什么一定要追求“中立层选民的意向”呢? 据悉，在研讨会的讨论过程中，有人主张，“今后在选拔国会议长候选人和院内代表时，党员投票比率应提高到50%”（梁文锡）。说实话，不管共同民主党如何选拔自己的代表或院内代表，这都是他们自己的事情。但国会议长不仅仅代表共同民主党，还是代表整个立法部的首长。尽管他不是共同民主党党员，但连这个职位也要按照共同民主党党员的意愿决定，这是侵害以诚实纳税支持代议民主和政党政治的选民权利的行为。 再加上共同民主党声称“这是党员的意愿”，将在第22届国会上推进的战略中，包含了“弹劾检察官、部长”“强化立法权”“缩短快速通道时间”等国会法修改事项。结果让人觉得，是不是想以党员为名为所欲为。 根据政党法，政党是“为了国民的利益，推进负责任的政治主张或政策的国民自发组织”。用国民税金获得最多补助的院内第一大党共同民主党的议员们，如果只主张党员的立场，而不是全体国民的立场，那么与其他利益集团有什么区别呢?

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