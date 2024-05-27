“不能只把AI的命运交给奥尔特曼和马斯克”. May. 27, 2024 08:04. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “不能把人工智能（AI）的命运交给萨姆•奥尔特曼和埃隆•马斯克等硅谷少数人。” 世界性的政治经济学者、美国麻省理工学院（MIT）教授达龙•阿斯莫格鲁（照片）当地时间21日在接受东亚日报采访时表示：“AI是仅次于蒸汽机和电脑发明的技术革命”，“少数企业决定开发方向的AI将引发不平等，破坏民主主义。”这是他对带来与产业革命、信息化革命同样波及力的AI革命，由OpenAI首席执行官（CEO）奥尔特曼、特斯拉CEO马斯克、脸书CEO马克•扎克伯格等美国技术管理层左右的情况发出了警告。 阿斯莫格鲁教授以被誉为世界领导人必读书籍的著作《国家为什么会失败》而闻名。尹锡悦总统在还是大选候选人的时候也曾将这本书选为“人生之书”。最近，他在著作《权力和进步》中，通过丰富的事例证明历史上少数精英试图利用技术垄断社会利益的历史，并警告了AI的垄断。 阿斯莫格鲁教授表示：“硅谷少数技术领导者现在正引领AI走向（具备人类水平的智能）通用人工智能（AGI•又叫强人工智能）和自动化。仅凭这些是无法达到提高生产效率和创造就业岗位的目标的。”他还强调：“最紧迫的问题是采取正确的AI规制和政策，实现以人为中心的AI”，“韩国利用技术和人力资源成长，这可能会成为AI时代的教训（褒义）。” 阿斯莫格鲁教授将于30日以“AI大革新的时代和韩国金融的未来”为主题，在东亚日报和A频道主办的《2024东亚国际金融论坛》上就“AI和经济及社会的未来”进行主题演讲。

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