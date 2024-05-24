亚特兰大队爆冷击败“忘记失败的勒沃库森”，称霸欧联杯. May. 24, 2024 08:05. by 姜泓求 windup@donga.com. 亚特兰大队（意大利）阻止勒沃库森队（德国）的51场不败行进，俱乐部创立117年来首次在欧洲俱乐部对抗赛上夺冠。 23日，在爱尔兰都柏林举行的2023~2024赛季欧洲足球联盟（UEFA）欧联杯（原欧罗巴联赛）决赛中，亚特兰大队以3比0完胜勒沃库森队。这是1907年创立的亚特兰大俱乐部队史首次在欧洲俱乐部对抗赛上夺冠。亚特兰大队虽然拥有悠久的历史，但此前主要位居意甲中游。在1~2级联赛来回穿梭，在2级联赛中夺冠，但相当于1级联赛水平的冠军只有1962~1963赛季的意大利杯。 当天，亚特兰大队的前锋阿德莫拉•卢克曼（尼日利亚）上演帽子戏法，成为胜利的主角。他成为首位在欧联杯决赛中上演帽子戏法的球员。亚特兰大队主教练吉安•皮耶罗•加斯佩里尼（意大利）成为了欧联杯年龄最大的冠军主教练（66岁零117天）。在21年的执教生涯中首次捧起冠军奖杯的加斯佩里尼主教练表示，“我们有资格获胜。取得了欧联杯冠军的巨大成果，感到非常高兴。今晚我为所有意大利人感到骄傲。” 勒沃库森队的不败战绩最终定格在了51场（42胜9平）。勒沃库森队自去年5月28日与德甲波鸿队的2022~2023赛季最后一场比赛（0比3负于对手）后，时隔361天再次品尝到失利的滋味。勒沃库森队在本赛季德甲联赛中取得28胜6平的成绩，在球队历史上首次夺冠，并创造了联赛首次不败冠军的记录。连续51场比赛不败是自1955年UEFA欧洲俱乐部对抗赛欧洲冠军杯（现冠军联赛）出台后创下的欧洲新纪录（1级联赛为准）。此前的纪录是葡萄牙本菲卡在1963年至1965年创下的连续48场比赛不败。 与德甲一起，欧联杯、德国足协杯等试图实现“不败三冠王”的勒沃库森队的挑战最终告吹。勒沃库森队在1987~1988赛季曾获得过一次联盟杯冠军，当时“车旋风”车范根作为球员活跃在球场上。勒沃库森队主教练哈维•阿隆索（西班牙）赛后表示：“在第52场比赛中遭遇首场失利不是一件容易的事情。我们取得的成绩实属罕见，应该感到自豪”，“今天不是我们的日子。亚特兰大队比我们做得好。他们有资格捧起冠军奖杯。在重要的比赛中发生了这样的事情，这让我很心痛。” 勒沃库森队将在26日的德国足协杯决赛中，面对乙级联赛球队凯泽斯劳滕队，向赛季双冠王发起挑战。

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