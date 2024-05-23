公共机关研究向宣布“非婚”的职员提供礼金. May. 23, 2024 07:46. by 李相桓记者、李秀妍记者 payback@donga.com. 最近，引进向宣布非婚（不结婚）的职员提供现金的所谓“非婚礼金”的民间企业陆续登场，公共机关工会也提出了这样的要求，引起了争议。“非婚也是像结婚、生育一样应该受到尊重的个人选择”的拥护论和“在合计生育率在0.6名左右的超低生育国家，这是不可取的”的反对论各执一词。 综合22日《东亚日报》的采访，IBK企业银行工会决定对资方提出向最近宣布非婚的职员支付非婚金的方案。资方将讨论工会的要求事项。该银行向结婚的职员支付带薪休假和祝贺金等，由此部分工会成员建议“决定不结婚的职员也要得到相当于结婚的优惠”。国策银行IBK企业银行是企划财政部持有50%以上股份的其他公共机关。 在国内，LG U+等部分民间企业从几年前开始引入非婚金制度，但在公共机关内部讨论引入非婚金尚属首次。IBK企业银行工会相关人士表示：“如果想引进非婚金，就要经过企划财政部的许可等苛刻的程序，但是考虑到对结婚和生育不同的认识，认为可以充分讨论。” 相反，对此也有人担心“应该带头解决低生育问题的政府和企业稍有不慎就会被认为是鼓励非婚”。曾担任总统直属低生育高龄社会委员会常任委员的首尔大学经济学部教授洪锡哲（音译）表示：“现在比起非婚和结婚、生育的机械平衡，更应该考虑可能导致生育增加的‘生育奖励金1亿韩元’等破格政策。”

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