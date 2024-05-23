前来韩国皮肤科的日本女性们……要想吸引更多外国患者. May. 23, 2024 07:43. . “在韩国医院注射斜方肌肉毒杆菌的话需要12000日元（约10.4万韩元），在日本则需要交6万日元（约52万韩元）。” 去年前来韩国的外国患者历史上首次超过60万人。相比新冠疫情扩散之前的最大值多出10万人以上。患者依次为日本（18万人）、中国（11万人）、美国（7万人），越南、泰国等“亚洲新七国”的患者也超过了9万人。据推算，经济波及效果为7万亿韩元，就业诱发效果达6万人左右。 为什么会在韩国接受治疗呢？理由很简单。因为医疗技术是发达国家，但费用却只相当于发展中国家的水平。韩国医生不仅在癌症、肝移植、脑血管等重症疾病上，而且在准分子激光手术、植牙等方面也处于世界最高水平。此外，喜欢韩流、韩剧等的外国人也喜欢韩国风格整容。经过新冠疫情，“得来速”检查被传开等，韩国医疗系统的品牌力量也得到了提高。但是，目前还不能保证这种趋势会持续下去。2019年访问韩国的中国患者超过16万人，但去年减少了30%左右。俄罗斯患者与多的时候相比，只有一半左右。外国患者需求随时都有可能受经济、外交、安保、流行等影响而急剧减少。新加坡、泰国等竞争者也很多。 那么应该怎么办呢？首先应该再打开大门。目前，外国患者以医疗观光签证（90天）、治疗疗养签证（1年）等身份入境。但是在现场，发展中国家的患者和监护人表示，由于签证发放困难，想来也来不了的事例很多。因为医疗观光签证只能发放给癌症等部分重症疾病患者。如果以医疗观光签证入境，一旦治疗时间延长，就要换成治疗疗养签证，需要租赁合同等证明文件。为了解决这一问题，法务部、保健福利部、文化体育观光部等部门正在出面，但由于各部门的利害关系不同，进展缓慢。实际上，被拒绝发放签证或被推迟的蒙古患者正在转向中国或土耳其而不是韩国。相反，泰国为了吸引医疗观光，去年引进了3名直系亲属可以一同滞留1年的签证。 有必要将集中在皮肤科、整形外科的需求转移到重症疾病上。美容手术对流行非常敏感，不仅需求变化大，在泰国、马来西亚、巴西、土耳其也可以做。相反，只有在高难度手术中不断展现实力，才能成为重症患者喜爱的美国、德国等“业界顶级选手”。在晚婚增加的国家较多的情况下，集中于不孕手术等全球竞争力高的领域也是维持竞争力的方法之一。此外，非面对面诊疗、恢复医疗观光生态系统、确保专业翻译、地区特色化等需要解决的课题也很多。 外国患者不会仅仅因为治疗好就来。对于严格讲究清真食品的穆斯林来说，食物也很重要。去年访问内科统合（9万名）、健康检查（5万名）、韩医统合（1.8万名）、牙科（1.5万名）的外国人也很多。既然是鼓舞人心的成果，就应该多做准备，以免错过难得的机会。

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