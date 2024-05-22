伊朗：“总统直升机坠毁，是因为美国制裁”VS 美国：“恶劣天气强行起飞”……伊美心理战激化. May. 22, 2024 07:41. by 洪政秀记者、华盛顿=常驻记者文炳基 hong@donga.com、weappon@donga.com. 围绕伊朗总统莱希因直升机坠毁而死亡事件，美国和伊朗之间的心理战正在激化。伊朗方面不满地说：“由于美国长期的经济制裁，连总统也只能乘坐老旧的直升机。”美国政府反驳了责任论，称“伊朗在恶劣天气下起飞了56年的老旧直升机”。美国在对莱西的死亡表示哀悼的同时，还发表了批评他镇压人权行为的声明。 莱希被认为是政教合一国家伊朗最高领导人阿哈梅内伊的接班人。随着莱西的死亡，围绕哈梅内伊接班格局的权力斗争也将加速。受到哈梅内伊强烈信任的其次子穆杰塔巴（55岁）、什叶派高层神职人员阿拉菲（68岁）等被认为是接班人。此外，伊朗总统补选将于6月28日举行。 ● 伊朗：“美国制裁的缘故”……美国：“责任在于伊朗” 伊朗当局没有正式公布事故原因。但国营的伊朗伊斯兰共和国通讯社20日指出，莱西乘坐的美国产“贝尔-212”直升机出现技术故障。这是1968年首次飞行、1976年伊朗引进的老旧机型。自1972年以来，最少发生了430起事故。 伊朗在1979年伊斯兰革命时因平民牺牲、扣留美国驻伊朗大使馆所属美国人、核开发疑惑等，数十年来一直受到美国等西方主要国家的经济制裁。 伊朗方面认为存在问题的部分就是这一点。伊朗前外长扎里夫20日表示：“美国的制裁导致了总统一行的殉难。美国的罪行将载入伊朗国民的心和历史。”意思是说，由于美国长期制裁，伊朗无法正常采购航空零部件。据悉，伊朗好不容易才获得的航空零部件大部分也是从黑市上采购的。 相反，美国国务院发言人马修·米勒在同一天回应称，“伊朗政府决定在恶劣天气下出动直升机”。美国国防部长奥斯汀也表示赞同：“美国在事故中没有起到任何作用，这是明确的事实。”白宫国家安全事务沟通助理约翰·柯比指出：“伊朗政权因为这个问题责怪美国，这并不令人惊讶。” 美国国务院在哀悼声明中特别提到了莱西处死5000多名政治犯、镇压反政府示威等事实，并表示：“他手上沾了很多血。伊朗将继续追究其妨碍地区安全行为的责任。”美国还公开了伊朗方面在事故发生后请求“帮助搜索直升机”，但因物流问题未能提供援助的事实。 ● 谁人接班哈梅内伊，传闻称“次子有力” 莱西的葬礼将持续三天两夜。从21日事发地点附近的大不里士开始，经过什叶派圣地库姆、首都德黑兰等，将于23日安葬在他的故乡马什哈德。 伊朗全境都出现了追悼活动。德黑兰市中心的巴利亚斯尔广场等地也挤满了前来悼念的市民。特别是，外国媒体还捕捉到了很多身穿黑袍拿着他的照片哭喊的女性。相反，部分年轻人或2022年9月因未佩戴头巾而死亡的马赫萨阿米尼的故乡萨克兹等地，出现了对其死亡感到欢欣的样子。据英国《卫报》等媒体报道，一些人燃放烟花，鸣响汽车喇叭，以示欢呼。 伊朗国内外的关注焦点集中在拥有绝对权力的哈梅内伊的接班人构图上。《纽约时报》《华尔街日报》等媒体认为，虽然此前没有正式职务，但管理哈梅内伊的“摇钱树”--国营企业塞塔德的次子穆杰塔巴的存在感增大。 不过，鉴于伊斯兰革命的理由是“打破世袭王朝”，如果哈梅内伊把权力传给儿子，可能会引发严重的抗议和权力斗争。哈梅内伊去年表示：“权力世袭是反伊斯兰的。”但是有观察人士认为，如果国民因经济困难等不满情绪加速化，即使是为了自己和支持势力的安危也会试图世袭。 神职人员阿拉菲虽然比穆杰塔巴的大众认知度低，但是在宗教界具有很大的影响力。英国广播公司（BBC）认为：“哈梅内伊很难找到像莱西总统一样忠诚但不表露本人的接班人。”

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