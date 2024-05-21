瓜迪奥拉的曼城，在英格兰职业足球136年历史上首次实现顶级联赛四连冠. May. 21, 2024 08:33. by 梁鍾久 yjongk@donga.com. 曼彻斯特城队（曼城队）实现英格兰足球超级联赛（EPL）4连冠，树立了英格兰职业足球136年历史上的新里程碑。 由主教练佩普•瓜迪奥拉率领的曼城队在20日举行的2023~2024英超最后第38轮主场比赛中，凭借菲尔•福登攻入的2粒进球，以3比1战胜了西汉姆联队。连续23场比赛保持不败（19胜4平）的曼城队以28胜7平3负积91分的成绩，力压当天以2比1战胜埃弗顿队的阿森纳队（积89分），登上了冠军宝座。 至此，曼城队从2020~2021赛季开始实现了连续4次夺冠的伟业。在1888年联赛成立的英格兰职业足球顶级联赛中，实现4连冠尚属首次。1992年英超成立之前，哈德斯菲尔德（1924~1926年）、阿森纳（1933~1935年）、利物浦（1982~1984年）分别实现过顶级联赛三连冠，而在英超联赛中，曼彻斯特联队（曼联）实现了两次三连冠（1999~2001年、2007~2009年）。曼城队从2017~2018赛季开始，在7个赛季中6次登上英超冠军宝座，队史共8次获得冠军，继曼联队（13次）之后位居英超历史第二位。 包括BBC在内的英国媒体都聚焦了瓜迪奥拉的执教能力。瓜迪奥拉自2016~2017赛季就任曼城队主教练以来，共捧起了17座冠军奖杯。曼城队在2018~2019赛季首次成为英超、英格兰足总杯、联赛杯等国内三冠王。上赛季球队在土耳其伊斯坦布尔击败国际米兰（意大利），队史首次在欧洲足球联盟冠军联赛（UCL）上夺冠，实现了英超、足总杯等大三冠王。如果在25日与曼联队的足总杯决赛中获胜，将再增加一座冠军奖杯。 但是瓜迪奥拉教练暗示了不久后会离开曼城。瓜迪奥拉说：“去年在伊斯坦布尔的欧冠决赛结束后，我说‘现在结束了。已没有遗憾’。”他接着说“但是合同还在，我觉得‘谁都没能实现过英超4连冠，那就试一试吧’”，“现在，再次觉得一切都结束了。下一步是什么呢？”瓜迪奥拉的合同期限截止到2025年。 曼城队的招牌前锋埃尔林•哈兰德当天虽然没有进球，但赛季攻入27球，继上个赛季后连续2次成为射手王。自2003~2004赛季后时隔20年再次挑战冠军的阿森纳队，被曼城队堵住，连续两个赛季屈居亚军。 另外，托特纳姆热刺队的孙兴慜（照片）在与谢菲尔德联队的客场比赛中助攻1次，帮助球队以3比0获胜。孙兴慜本赛季奉献17粒进球和10次助攻，继2019~2020赛季（11粒进球、10次助攻）、2020~2021赛季（17粒进球、10次助攻）之后，个人第三次达成赛季“10粒进球、10次助攻”的数据。排名第5位（积66分）的托特纳姆热刺队将在下赛季参加低于欧冠联赛的欧联杯比赛。 巴黎圣日耳曼队（PSG）的李刚仁当天在与梅斯队的法甲联赛最后一轮比赛中攻入1球，助攻1次，帮助球队以2比0获胜。

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