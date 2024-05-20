韩国政府说“没有KC认证就禁止直购”，三天后又推翻. May. 20, 2024 07:56. by 高道艺记者、李相宪记者 yea@donga.com、dapaper@donga.com. 韩国政府日前宣布，如果婴儿车、玩具等80个品种没有国家统一认证标志（KC）认证，将禁止海外直购，从而引发了“切断直购源头”的争议。对此，政府又出面澄清说：“计划只限制安全性调查结果确认存在危害性的产品进口。”这意味着，政府16日宣布“儿童用品、电器、生活用品等80个品种如果没有KC认证，就禁止海外直购”，围绕此的担忧扩散后，实际上时隔3天撤回了方针。有人指出，由于未能从政策需求者国民的角度进行政策立案和宣布，加重了消费者的忧虑和混乱。 国务调整室国务第二次长李正元（音）在政府首尔大楼举行的相关部门联合新闻发布会上表示：“完全没有理由阻止没有危害性的产品的直购，也无法阻止。相关部门将以80个品种为对象，集中进行事前危害性调查。”他还表示，16日宣布的内容，是对80个品种进行调查，仅限于对确认危害性的特定产品切断直购，“政府没有计划切断海外直购”。对于作为确保海外直购安全性方案提出的KC认证，政府解释说：“KC认证并不是唯一的方法，将通过收集多种意见，慎重讨论。” 此前，韩国政府16日在报道资料中明确规定，儿童用品（34个）、电器和生活用品（34个）、家用化学产品（12个）等80个品种如果没有KC认证，就禁止直购，导致“个人海外直购商品必须义务性地进行KC认证，事实上已经切断了海外直购”的争议扩散。

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