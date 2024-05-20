不看事实的信任会让明星得病. May. 20, 2024 07:56. . “我金浩中向大家保证，绝对不会再犯同样的错误。” 这是本月9日因在首尔江南发生的“肇事逃逸疑惑”正在接受警方调查的韩国演歌歌手金浩中（33岁）的声明的一部分。声明中还写有“真心悔悟，认识到犯了错误就应受到处罚”“自己承认犯错，真心谢罪”等内容。他的意思是对自己的错误进行反省，今后不会再引起争议。 事实上，这一声明并不是就此次肇事逃逸疑惑发表的。金某在2020年非法赌博疑惑浮出水面后，以代理自己的法务法人的名义发表了上述立场。当时，金某的部分粉丝在争议扩散的情况下，把“为金浩中加油”的字句推上门户网站实时搜索词排行榜，表现出了坚定的信任。 调查的结果，金某受到了缓期起诉的处分。缓期起诉并不是说无罪，而是考虑到犯罪动机和轻重等，检方予以照顾、不予起诉。如果被起诉并受到司法处理，也有可能中断演艺活动。但是，缓期起诉带来的是符合加油粉丝们愿望的结果。 难道是因为当时事件的学习效果？9日肇事逃逸发生后，经纪人的“虚假自首”嫌疑首次被报道，金某的粉丝俱乐部里出现了“冷静等待经纪公司公告”的帖子。其宗旨是，不要相信报道内容，应该先看金某方面的说明。不少歌迷响应了这一号召。 问题是之后。连金某方面也承认了作为核心疑惑的经纪人的虚假自首。金某方面在声明中表示：“经纪人得知（事故）情况后说‘我来处理’，并前往警察局自首说是他本人驾驶。”当然，对于另一个核心疑惑——酒后驾驶，金某方面仍然予以否认。尽管他在事故发生之前访问餐厅和娱乐场所的行踪和国立科学调查研究院的“饮酒结论”等被曝光。 在这种情况下，金某的粉丝俱乐部上仍然出现了“不会动摇”“我认为这也会过去”等留言。粉丝们纷纷留言表示，将参加定于18日在庆尚南道昌原市举行的演唱会。金某方面似乎在回应记者“是否计划举行演唱会”的提问，回答说“这是和粉丝们的约定”，表现出了强行推进的意志。 金某4年前曾承诺“绝不会重蹈覆辙”，难道真的只局限于“同样的失误”非法赌博吗？这次的肇事逃逸嫌疑是不是和过去的失误没有关系，18、19日金某实际上在站到了演唱会的舞台上。 在这一过程中，曾经被金某的人生经历所感动、支持他的大部分大众都转身而去。有人指出，因为一味给金某加油助威的部分粉丝，在这次事件中加大了对金某的非好感度。也就是说，他东山再起的可能性进一步缩小。摘录一句此次事件后在金某“照片墙”上留下的一条留言。“支持金浩中歌手的粉丝们，拥护并不是无条件地帮助。大众因为厚颜无耻的助威而更加生气。”

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