微软将于下周首次推出自主研发的AI芯片……CPU用AI芯片竞争加速. May. 18, 2024 07:35. by 金夏景记者 whatsup@donga.com. 微软(MS)将于下周首次推出自主研发的中央处理器(CPU)用人工智能(AI)芯片。亚马逊网络服务(AWS)、英特尔、谷歌等也已经推出了CPU用AI芯片,预计将会展开激烈的竞争。 16日(当地时间),据美国IT专门媒体TechCrunch透露,微软将在21日举行的年度开发者会议上展示自主开发的AI半导体“Cobalt 100”。这可能是为了确保最适合AI技术的定制型芯片,同时利用高性能CPU芯片,稳定地运营云数据中心。Cobalt 100是微软去年11月公开的高性能计算作业用CPU芯片,设计成在云服务中能发挥更高的效率和性能。 微软的Cobalt 100将与AWS的CPU用AI芯片“Graviton”系列或英特尔的x86等产品展开竞争。 在全世界云端市场占有率最高的AWS在2018年首次推出了自研服务器用芯片,去年11月公开了Graviton4。据悉,Graviton4的性能比现有芯片提高了30%,但能源消耗量却比英特尔芯片少。 据TechCrunch透露,微软负责云及AI集团的副社长斯科特•格思里直接比较了AWS的Graviton芯片,并表示:“MS的芯片将提供比市场上其他芯片好40%的性能。”他接着表示:“Adobe、Snowflake等企业已经开始使用该芯片。” 随着微软的加入,围绕CPU用AI芯片的BigTech企业间的竞争将会加速。不仅是微软、亚马逊,谷歌云上个月在美国拉斯维加斯举行的年度技术会议“Cloud Next 2024”上也公开了量身定做的CPU“Axion”。当时谷歌云解释说,与英特尔以“x86”为基础的CPU相比,Axion在性能和能源效率方面分别高出50%和60%。目前,亚马逊、微软、谷歌分别占全球云市场的40%、20%、10%。

