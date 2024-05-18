C罗一天挣近10亿韩元，成全世界运动员中的“年薪王”. May. 18, 2024 07:35. by 金正勋记者 hun@donga.com. 克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（39岁•葡萄牙）守住了全球运动员收入第一的位置。 17日，据美国经济专刊《福布斯》报道，C罗从去年5月1日开始的12个月里，在球场内外共赚取了2.6亿美元（约3523亿韩元）。同时，继去年之后，他连续2年，也是个人第4次登上福布斯体育选手收入排行榜榜首位置。也就是说，C罗在过去一年里一天赚了约9.652亿韩元。 排在第二位的是琼•拉姆（30岁•西班牙）。到去年为止一直活跃在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛上，在今年赛季即将开幕之际转入LIV高尔夫系列赛的拉姆在最近12个月里创下了2.18亿美元的收入。这是拉姆首次在该排名中进入前10名。 去年排名第2位的里奥内尔•梅西（37岁•阿根廷）以1.35亿美元（约1834亿韩元）在今年位居第3位。ESPN表示，“梅西在美国职业足球大联盟（MLS）所属球队迈阿密国际队的年薪为2045万美元。在MLS全体29支所属球队中，25支球队选手团的年薪总额低于梅西一个人的年薪。” 美国职业篮球（NBA）超级明星“皇帝”勒布朗•詹姆斯（40岁•美国）排在第4位，“字母哥”扬尼斯•阿德托昆博（30岁•希腊）位居第5位。

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