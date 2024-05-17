首尔市政府将推出气候同行卡、短期旅游券. May. 17, 2024 08:07. by 李采完记者 chaewani@donga.com. 为了让来到首尔的游客能够以低廉的价格无限制地使用公共交通，将推出气候同行卡、旅游券等。1•2•3•5日券价格最低为5000韩元，最高为1.5万韩元。 首尔市16日表示，将从7月开始推出针对外国游客及国内短期访客的4种气候同行卡、旅游券。1日券5000韩元，2日券8000韩元，3日券1万韩元，5日券1.5万韩元。 旅游券也可以和普通气候同行卡一样，享受首尔市立科学馆、首尔大公园门票50%折扣等文化、演出设施打折优惠。 从7月开始访问首尔的外国游客在首尔观光广场观光信息中心、明洞观光信息中心、地铁1~8号线顾客安全室、地铁附近便利店等地购买实物卡后，在地铁站内的充电器上根据自己的日程选择充值后使用即可。国内游客可以使用实物和手机卡。用现有的气候同行卡也可以充值旅游券，从当天开始使用。普通气候同行卡从充电日起5天内选择使用开始日期，可以使用30天。 首尔市相关人士表示：“在国内首次引进了无限制的短期交通券”，“希望来到首尔的访客们能够在无交通费负担的情况下，乘坐世界级水平的首尔市大众交通，尽情地访问首尔各处名胜。”

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