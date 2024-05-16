佛诞日法会：“用和谐治愈矛盾，用清净治理贪欲”. May. 16, 2024 08:36. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 15日，佛历2568年（2024年）佛诞节奉祝法会主要仪式在首尔市钟路区大韩佛教曹溪宗曹溪寺等全国寺庙举行。佛教界宗教团体参与的佛诞节奉祝委员会选定的今年的奉祝标语是“心灵的和平，幸福的世界”。 当天在曹溪寺举行的奉祝法要式上，宗正性坡大师通过法语表示：“佛祖鼓励我们实践用和谐治愈对立和矛盾，用清净治理贪欲和无知，为了众生的幸福而实践波罗密。只要大家认可并利用具足（均具备、无遗漏）的智慧德相，就能过上富足、圆满的幸福生活。”总务院长真愚大师也通过祝词表示：“能让我内心平静的主人公就是我，能让我邻居痛苦平静的人也是我自己。只要内心平静，就没有痛苦的佛陀世界就会开启。” 宗正性坡大师、总务院长真愚大师、中央宗会议长住境（音）大师等宗教团体主要人士和其他宗教领导人、尹锡悦总统、文化体育观光部长柳仁村、首尔市市长吴世勋等政界人士及驻韩外交使节、信徒等1万多人参加了法要仪式。 尹锡悦通过贺词表示：“将时刻铭记佛祖的心，为开展正确的国政竭尽全力。将更加温暖地握住需要帮助的困难人的手，对民生细心照顾入微，进一步培养国民的幸福。”奉祝法要式从曹溪寺联合合唱团的“三归依礼”开始，依次为般若心经朗诵、灌佛、摩顶授记奉行、赞佛歌。 韩国佛教太古宗当天在京畿道杨州市青莲寺举行了奉祝法要式。总务院长常真大师表示，“正如佛祖所说，无论法律多么好，如果没有说教的人，就无法知道一样，如果没有佛教徒前来法堂，就不会有光明”，希望佛教徒发挥灯火的作用。大韩佛教天台宗总务院长德寿（音）大师当天在忠清北道丹阳郡求仁寺奉行的奉祝法要式上祝愿说：“希望在佛诞日，能够比自己更有利于他人，为家庭、社会和国家献出慈悲、牺牲和奉献。”

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