“韩国产品的价格竞争力将提高……但对华中间材料的出口可能会减少”. May. 16, 2024 08:36. by 世宗=赵应亨记者 yesbro@donga.com. 随着美国政府大幅提高对中国产品征收的关税，有人期待韩国产品的价格竞争力会提高。但也有人担心，如果对华出口减少，韩国的中间材料出口就会减少，生产过剩的中国产品也会流入国内。这对韩国经济来说是一把“双刃剑”。 韩国贸易协会（KITA）会长尹镇植当地时间14日在位于美国华盛顿的KITA支部举行的特派记者座谈会上表示：“接到（关于美国提高关税的）报告后，内部征求了意见，我认为对韩国企业没那么不利吧？” 这可以解释为，如果征收关税导致美国境内的中国产品消费减少，韩国出口将获得反射利益。美国贸易代表部（USTR）当天发表《贸易法》第301条评价报告书评价说：“2018年美国对中国征收关税后，半导体领域的中国产进口在4年间年均减少20.5%，而从韩国的进口年均增加1.9%。” 但也有人担心，受美国对华关税政策的影响，韩国产出口反而会萎缩。KITA国际贸易通商研究院院长赵尚贤（音）表示：“在电池、钢铁等领域，用于中国产成品的韩国产中间材料的出口可能会停滞或减少。” 有人指出，中国产低价产品不能出口到美国，有可能大量流入韩国。光云大学国际通商学系教授沈相烈（音）表示：“过度生产的中国产品以挤出方式流入，可能会使国内企业的活动萎缩”，“另外，如果这种低价产品出口到东南亚等有潜力的市场，从韩国企业的立场来看，从中长期来看，必然会成为负增长因素。”

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