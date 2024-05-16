美国大选引发的关税战争……贸易“不确定性时代”. May. 16, 2024 08:36. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、北京=常驻记者 金哲中 weappon@donga.com、tnf@donga.com. 随着将于11月在美国大选中展开对决的拜登总统和特朗普前总统竞相提出提高对华关税的计划，全球经济面临着极端的不确定性。特别是两人互相指责对方政策松懈，高喊“我会采取更高强度的政策”，随着中国表示将对此进行报复，人们担心对主要两个大国（G2）依赖度高的韩国经济的不确定性也会增大。 拜登政府当地时间14日正式宣布，将把中国产电动车、通用半导体、电池等的关税至少提高到2至4倍。他还表示，将阻止在墨西哥等地生产的中国产品迂回进入美国市场，并暗示将要求美国、墨西哥、加拿大三国修改自贸协定。 拜登当天表示：“中国向所有这些产品提供了巨额补贴，生产了比全世界都能消化的量更多的产品。这不是‘竞争’，而是‘违规’。”他还声称，特朗普执政时“养活了中国很长时间”。美国贸易代表戴琪就中国产电动汽车绕道墨西哥出口一事表示，“正在研究所有手段。请关注”，暗示了修改美墨加三国自贸协定的可能性。 特朗普同一天表示：“中国现在正在吃美国的‘午餐’。拜登应该向比电动汽车更多的中国产品征收关税。”他一直表示，如果重新执政，将剥夺中国的贸易最惠国待遇，对中国产品征收60%以上的关税。 中国官方媒体《环球时报》15日就美国提高关税的措施批评说：“这是对中国的严重挑衅，也是赤裸裸的欺凌。”中国外交部发言人汪文斌14日表示，“将采取必要措施维护正当权益”，表明了报复之意。 有人担心，全世界将出现贸易保护主义“多米诺骨牌”现象。今年七国集团（G7）主席国意大利经济部长贾恩卡洛·焦尔杰蒂14日主张：“欧洲也应该像美国一样对中国产品征收高额关税。”因为美国提高了对华关税，中国的过剩产品将更多地涌入欧洲。 韩国贸易协会国际贸易通商研究院院长赵尚贤（音）表示：“虽然因对华关税上调，韩国出口可能会获得暂时的利益，但对华中间材料出口减少、中国产低价产品泛滥等需要担心的因素也不少。”

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